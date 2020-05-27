Ajda Pekkan’dan Best Of sürprizi

Aykut Gürel, katıldığı bir canlı yayında Ajda Pekkan hakkında dikkat çekici bir açıklamada bulundu. Gürel, Pekkan'ın bir Best Of hazırlığında olduğunun müjdesini verdi.

Ramazan Bayramı boyunca devam eden POPSAV Online Müzik Festivali çok sayıda ünlü ismin katılımıyla gerçekleşti. Geliri ihtiyaç sahibi olan müzik emekçilerine aktarılacak festivale Demet Akbağ, Cansel Elçin, Uraz Kaygılaroğlu, Kaan Sekban, Enis Arıkan, Aykut Gürel gibi ünlü isimler de konuk olup, çok özel açıklamalarda bulundular.

AJDA’DAN BEST OF GELİYOR

Canlı yayında Hakan Eren'e konuk olan Aykut Gürel; “Son zamanlarda biraz daha caz dilinde projeler yapmaktan çok hoşlanıyorum. Ajda Hanım'la 1 senedir sahnede de birlikte çalışıyoruz. Ajda Pekkan'ın 2000'lerden önce yapmış olduğu şarkıları başka bir dilde yapsak diye çok heyecanlandım, Ajda Hanım'ı da heyecanlandırdım. 7, 8 şarkı bitti, çok heyecanlıyız” sözleriyle Ajda Pekkan'ın best of albümünün müjdesini verdi.