Ajda Pekkan’ın at sevgisi

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Süperstar Ajda Pekkan, konser vermek için gittiği Viyana’da atlarla karşılaştı. Atların yanına giden Pekkan, “Ben sizi çok seviyorum” diyerek hayvanları sevdi.

Yarın Viyana’daki Hallmann Dome’da dinleyicileriyle buluşmaya hazırlanan ünlü isim bu anları Instagram hesabından paylaştı.

ADALAR’DA ATLARIN ÇİLESİ BİTMİYOR

Türkiye’de, özellikle Adalar’da atlarla ilgili bitmeyen bir dram yaşanıyor. Adalar’da ağır koşullarda faytonlarda çalıştırılan atlar yorgunluktan yere yığılıyor, atların birçoğu bu eziyete dayanamıyor ve vefat ediyor. Hayvanseverler, yıllardır atlarla ilgili konunun çözülmesini istiyor, ancak devletten bu konuyla ilgili bir adım atılmıyor.