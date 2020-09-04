Ajda Pekkan’la yaşadığı olay hayatını değiştirdi: Yonca Poyrazoğlu

Ünlü bir sanatçı ailenin kızı olan Yonca Poyrazoğlu 3 yaşındayken kuliste Ajda Pekkan’ın üzerine çiş yapıp, ağlamaya başlayınca geleceğini de çizdi. Ajda Pekkan “Üstün bu kız da senin gibi güçlü sese sahip, gelecekte sanatçı olup caz söyler, demedi demeyin” dedi. Emel Sayın’ın yüzünü boyayıp sahneye palyaço gibi çıkmasına da neden olan genç sanatçı, daha o gün Sayın’ın kucağında sahneye adımını attı. Şu anda da Türkiye ve Azerbaycan’ın aranılan pop sanatçısı haline geldi.

Kanuni ve bestekar İsmail Şençalar ile ünlü sanatçı Suzan Güven'in torunu, Üstün Poyraz Set Orkestrasının kurucusu ve solisti Üstün Poyraz Set ve yine sanatçı Ümit Güven çiftinin kızı, Ali Poyrazoğlu'nun akrabası Yonca Poyrazoğlu, 3 yaşındayken kuliste Ajda Pekkan'ın üzerine idrarını yapıp ağlamaya başlayınca Ajda Pekkan geleceğini çizdi.

Pekkan, “Üstün, bu kız da senin gibi güçlü sese sahip, gelecekte sanatçı olup caz söyler, demedi demeyin” der. Yine o yıllarda Emel Sayın'ın yüzünü boyayıp sahneye palyaço gibi çıkmasına da neden olan genç sanatçı daha o gün Sayın'ın kucağında sahneye adımını attı. Türkiye ve Azerbaycan'ın aranılan pop sanatçısı haline gelen Yonca, O Ses Türkiye ve Benimle Söyle yarışmalarına katıldı.

AJDA PEKKAN'IN ÜZERİNE İDRARINI YAPTI

Büyüyünce caz söyleyeceğini Ajda Pekkan'ın bildiğini söyleyen Yonca, “Herhalde 2 ya da 3 yaşlarındayım. Bir gün babam ve annem Ajda Pekkan ile bir araya geliyor. Sohbet muhabbet derken ben Ajda'nın kucağına idrarımı yapıyorum. Bir de üstüne korkup yaygarayı koparınca Ajda Pekkan kahkahalarla gülerek ‘Babası gibi güçlü sesi var, bu da büyüyünce şimdi olduğu gibi caz söyler' demiş. Hatta o dönem bu olayı esprili bir şekilde bir gazete haber de yapmıştı. Sonuçta dediği oldu. Caz ve pop söylüyorum” diye konuştu.

EMEL SAYIN'I PALYAÇO GİBİ BOYADI, SAYIN SAHNEYE BOYALI ÇIKTI

Babası ve annesinin sahne aldığı bir gece sanatçıların da sevgilisi olan Yonca yine kulistedir. Emel Sayın sahne almayı beklerken kendisiyle oynadığını belirten Yonca Poyrazoğlu o günü de şöyle dile getirdi:

* Elimde boya kalemleri nereyi bulursam boyuyorum. Emel Sayın kucağına aldı, benimle konuşup seviyor. Öyle tatlı ve ilgiliydi ki bana karşı çok da hoşuma gidiyordu. Dedem ve babamdan dolayı da forsum fazlaydı tabii ki. Kadıncağızın yüzünü palyaço gibi boyarken hiç sesini çıkarmamıştı. Seni palyaço yapacağım dedikçe güldü. Yüzünü rengarenk boyamıştım.

* Derken sahne sırası kendisine geldi ama boyaları çıkarmak mümkün mü? Yüzü boyalı çıktı ister istemez sahneye. Olayı anlattı, sonra beni aldı kucağına sahneye çıkardı. İzleyenler gülmekten yıkılıyor. Emel abla yüzü boyalı bitirdi sahnesini. Böylece bende ilk adımımı atmış oldum seyirci önünde sahneye.

MÜZİĞE NASIL BAŞLADI

Ailesinin sanatçı olmasından dolayı çocukluğu kulis ve sahnelerin altında uyuyarak geçen Yonca Poyrazoğlu, babasının beyin cerrahı olmasını istemesine rağmen ondan gizli gizli aynanın karşısında mikrofon niyetine kullandığı saç fırçasına şarkılar söylediğini belirterek, şöyle konuştu:

* Eve giren çıkan ünlünün haddi hesabı yok. Gizli gizli özel müzik dersleri aldığımı babam öğrenince destek vermeye başladı. Şan eğitimi, piyano solfej derken yoğun bir iş temposuna girdim.

* 20 yıldır şarkı söylüyorum. İlk sahne hayatım Topkapı Orkestrası'nda Ertuğrul Çayıroğlu'nun yanında başladı. Bana çok emeği geçti. Tırnaklarımla buraya geldim” dedi.

O SES TÜRKİYE'DE 4. TURDA ELENDİ

2017 yılında O Ses Türkiye adlı yarışmaya katılan Yonca Poyrazoğlu, Amy Winehhouse’un Valerie adlı parçasını seslendirdi. Yıldız Tilbe yarışmacıya dönünce başarılı yarışmacının da takımı belli oldu. Tilbe'den sosyal medyada tanıştığı beyin ameliyatı olacak bir çocuğun doğum günü olduğunu, kendisinin çocuğa destek olmak adına gününü kutlamasını istedi. Tilbe bu isteği geri çevirmedi. İkinci turda Hadise’nin takımına transfer oldu.

Ekrem Karaca ve Yonca Poyrazoğlu’nun düellosunun ardından seyirciler ‘bir daha’ sesleriyle stüdyoyu inletti. Murat Boz ve Hadise de sahneye fırlayıp birlikte söyledi. Fakat Hadise’nin düelloda seçmediği Yonca’yı Murat Boz kendi takımına transfer etti ve Yonca’dan üzerindeki ışıklı tişörtten istedi. Yonca 4. turda elendi. 2018 yılında 18. Afyonkarahisar Uluslararası Caz Festivaline katıldı.

ÇOK TUTULAN “BÖYLE BİTMEZ'İN HİKAYESİ

Gecenin bir vaktinde ünlü şair Cengiz Atabay'ın kendisini arayarak bir istekte bulunduğunu ve bu istek karşısında şaşkına döndüğünü belirten pop sanatçısı o geceyi şöyle anlattı:

* Cengiz Atkabay, ‘Sana 6 tane şarkı gönderiyorum seç bunlardan birisini' dedi. Bana bunları neden seçtiriyor diye düşünmeden edemedim. İki tane seçtim. Müzikle ilgilenen kardeşim de yönlendirdi bunu bire indirdik. Aradan geçen birkaç gün sessizliğin ardından söz yazarı Ayşe Birgül Yılmaz arayıp ‘Şarkın hayırlı olsun güzelim' dedi. Ben şarkı filan almadım dedim ama meğerse Cengiz Abi (Atabay) şarkıyı almış haberim yok.

* ‘Başlıyorsun çalışmaya' dedi. Ben kendimi birden Türkiye, Amerika ve Azerbaycan işbirliği içerisinde buldum. Ben Azerbaycan'ın Tarkan'ı gibi meşhur bestekar Perviz Mahmudova ve aranjesi Reshad Bagirov ile konuşmaya başladım. Tıpkı Türk filmi gibi oldu anlayacağınız. Azerice öğrenmeye başladım, derken şarkı bitti ve hem Türkiye ve hem de Azerbaycan'da tutulan bir parça oldu.

YENİ PARÇA YOLDA

Sıradaki şarkısı hakkında bir şey söylemek istemeyen sanatçı, “Bu bir sürpriz olsun. Benim için çok özel sözleri olan bir eser, hele ki aranje ve bestesi keza öyle. Yakında onu da sizlere gururla tanıtacağım” dedi. Yonca'nın kendisine ait çok beste olmasına rağmen tescilli 10 tane bestesi bulunuyor.