Ajitasyon nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre ajitasyon mu, acitasyon mu?

Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘ajitasyon'dur.
AJİTASYON NE DEMEK:
1- Körükleme.
2- Duygu sömürüsü yapma.
3- İnsanın zihninde ve duygu dünyasında sarsıntı yaratma.
4- Çırpıntı.
5- Kişinin ruhsal gerginliğini dışa vurması sonucu oluşan etrafına karşı saldırganlık durumu.
AJİTASYON NASIL YAZILIR?
Bu kelimenin ajitasyon mu, acitasyon mu olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı ajitasyon şeklinde olmalıdır.
acitasyon (Yanlış kullanım)
ajitasyon (Doğru kullanım)
Cümle içinde kullanımı:
“Kendini ajitasyona başvurarak savunması doğru bir tavır değildi.”