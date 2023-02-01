Akademiden 2023 Oscar ödülleri ile karar geldi

2023 Oscar ödüllerinin organizatörleri İngiliz oyuncu Andrea Riseborough'un adaylığını koruyabileceğine karar verdi, ancak oyuncunun aday gösterilmesi için yürütülen kampanyada kullanılan taktiklerin "endişe yarattığını" bildirdi.

Sozcu.com.tr

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Sinema dünyasında uluslararası bir başarı göstergesi olarak kabul edilen Oscar ödüllerinde bu yıl her zaman olduğu gibi başarılı isimler ve hasılat yapan filmler adaylıkları kaptı. Ancak bu açıklanan adayları arasında yabancı bir isim yer aldı.

Riseborough'un rol aldığı ve en iyi kadın oyuncu dalında aday gösterilen filmi “To Leslie”, Ekim ayındaki kısa süreli gösterimi sırasında 27.000 doların biraz üzerinde bir hasılat elde ederek Oscar’a aday gösterilen en düşük hasılatlı filmler arasında yer aldı.

Riseborough'un, piyangodan kazandığı parayı çarçur ettikten sonra iki yakasını bir araya getirmeye çalışan Teksaslı alkolik bir anneyi canlandırdığı bu düşük bütçeli filmi To Leslie ile geçen hafta en iyi kadın oyuncu dalında aday gösterildi.

SOSYAL MEDYA ARACILIĞIYLA RADARA GİRDİ

İngiliz oyuncu daha önce ödül radarına girmemişti, ancak sosyal medyada hayranlıklarını dile getiren ve bazı durumlarda gösterimlere ev sahipliği yapan yüksek profilli hayranlarından geç bir destek dalgası yaşadı.

Ödül kampanyası için neredeyse hiç bütçesi olmayan filmin başrol oyuncuları, filmin Akademi’nin gösterim portalına girilmesini ve yüklenmesini sağlamayı kendilerine görev edindi ve Riseborough ile yönetmen Michael Morris filmi desteklemeleri için arkadaşlarına başvurdu.

Filmin gösterimlerine Charlize Theron, Gwyneth Paltrow, Courteney Cox, Edward Norton, Jennifer Aniston ve Minnie Driver gibi yıldızlar ev sahipliği yaptı. To Leslie’nin başrol oyuncularından Marc Maron, çok dinlenen podcast’i WTF’de Riseborough’yu ağırladı.

Ödül adayları için oylama kapanmadan önceki son günlerde, sosyal medyada bu yıldızlar ve Demi Moore, Jane Fonda, Naomi Watts, Kate Winslet, Laura Dern, Frances Fisher ve daha birçokları tarafından yürütülen bir kampanya Riseborough’yu gündeme taşıdı.

Oyuncuların sevdikleri bir performans hakkında övgüler yağdırmaları alışılmadık bir durum değildi, ama Riseborough’nun başrol performansını öne çıkarmak için harcanan çaba, iyi koordine edilmiş ve hassas bir şekilde zamanlanmış bir perde arkası çabasına işaret etti.

AKADEMİ İNCELEME BAŞLATTI

Altın Küre, Critics Choice Awards gibi Oscar habercisi sayılan hiçbir ödülde de adı geçmeyen Andrea Riseborough'un bir anda aday listesinde adının yer alması tartışma yarattı. Oscar Akademisi film için yapılan kampanyanın kuralları ihlal edip etmediğine karar vermek için inceleme başlattı.

Kampanyayı ve kısa sürede oyuncuya verilen desteği gözden geçiren Akademi, sorunların “filmin adaylığının iptal edilmesini gerektirecek düzeye ulaşmadığı” sonucuna vardı.

Akademi Başkanı Bill Kramer ise, “Geçtiğimiz hafta To Leslie adaylık kampanyasıyla ilgili olarak ortaya çıkan endişeler üzerine Akademi, filmin kampanya taktikleriyle ilgili bir inceleme başlatmıştır. Akademi, söz konusu faaliyetin filmin adaylığının iptal edilmesini gerektirecek düzeyde olmadığına karar vermiştir. Bununla birlikte, endişe yaratan sosyal medya ve sosyal yardım kampanya taktiklerini keşfettik. Bu taktikler doğrudan sorumlu tarafları ilgilendiriyor” ifadesini kullandı.

Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi de dün yaptığı açıklamasında da, “Akademi’nin kampanya yönetmeliklerinin amacı adil ve etik bir ödül süreci sağlamaktır. Bunlar Akademi’nin temel değerleridir. Bu inceleme ışığında, saygılı, kapsayıcı ve tarafsız bir kampanya için daha iyi bir çerçeve oluşturulmasına yardımcı olmak üzere yönetmelikteki bazı unsurların açıklığa kavuşturulması gerektiği açıktır” dedi.