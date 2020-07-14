Akademisyen Sezer, virüsü tuvallerine yansıttı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Resim Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Ayşe Sezer, tek başına bırakma veya bırakılma, karantina, tecrit anlamlarına da gelen ‘Isolatıon’ adını verdiği 9’uncu kişisel resim sergisini açtı. Pandemi sürecinde Sözcü gazetesinde çıkan haberlerinin de tuval üzerinde bulunduğu ve karışık teknik ile yapılan resimler, sanatseverlerin de yoğun ilgisini çekti. Sanatçı Sezer, sergide yer alan eserlerle tarihe tanıklık etmek istediğini ve yaşanan ‘pandemi sürecini’ gelecek kuşaklara aktarmak istediğini söyledi.

Ulusal ve uluslararası özel ve kamu alanında ki koleksiyonlarda eserleri bulunan Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Resim Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Ayşe Sezer, açmış olduğu 9'uncu kişisel sergisi yoğun ilgi gördü.

RESİMLERİNDE PAMDEMİ SÜRECİNİ ANLATTI

Sezer, tek başına bırakma veya bırakılma, karantina, tecrit anlamlarına gelen ‘Isolation' adını verdiği kişisel sergisini Eskişehir Tepebaşı Atilla Özer Karikatür Evi'nde açtı. Pandemi sürecinde Sözcü gazetesinde çıkan haberlerini keserek tuval üzerine yapıştıran ve akrilik boya ile resimlerini oluşturan sanatçı Sezer, gelecek kuşaklara yaptığı resimlerle pandemi sürecini taşımak istediğini söyledi.

Sergi ve eserleri hakkında açıklamalarda bulunan Sezer, “Pandemi sürecini içeren Sözcü Gazetesi’nden toplanmış pandemiyle ilgili gazete haberlerini içeriyor. Her tuvalin üzerinde mutlaka bir gazete haberi var. Bu haberleri bazı yerlerde gizleyip bazı yerlerde ön plana çıkartmak istediğim şeylerin okunabilir şekilde yansıtma olarak yaptım. Tuval üzerine karışık teknik kullandım. Akrilik boya ağırlıklı. Farklı kağıtlar da var. Ayrıca üzerlerindeki barkodlar da ayrı anlam taşıyor. Barkodlarda, pandemi sürecinde çok üzerinde durulan işte maske, corona virüsü, Covid-19, sosyal mesafe gibi her birinin üzerinde farklı mesajlar yazılı. Bir resmimin üzerinde de yoğun bir şekilde virüs görülen 8 ülkenin isimlerinin yer aldığı barkotlar bulunuyor” şeklinde konuştu.

SÖZCÜ DOĞRU HABER VERİYOR

Eserlerinde neden Sözcü Gazetesi haber kupürleri kullandığını da açıklayan Sezer, “Ben yıllardır Sözcü okurum. Sözcü’nün diğer gazetelere göre daha doğru haberler ve daha fazla haber verdiğini düşünüyorum. Her gün kapıma kadar da gelen bu gazetenin de eserlerimle birlikte tarihe tanıklık etmesini istedim” dedi.

ZORLU BİR SÜREÇTİ

Pandemi süreci olan 3 aylık sürenin kendisi için 6 ay gibi geçtiğini ifade eden Sezer, “Bu süreçte ben sabah saat 05.00'lere kadar çalıştığım için bu süre benim için 6 ay gibi geçti. Bu süreçte öğrencilerimizle derslerimizi online yaptık. Evden çalıştık. Bu bize bir yerde kazanç bir yerde kayıp gibi olsa da ben bunu kazanca çevirmeye çalıştım. Benim adıma verimli bir süreç geçti. Bir yandan online derslerimizi yaptık bir yandan bu sergi için eserlerimi oluşturdum. Bu serginin konusuyla ilgili kafamda çekinceler vardı. Süreçte pandemi olunca baktım gazetelerdeki haberlerde bunu yoğun bir şekilde yansıtıyor. Tarihe tanıklık ettim. İleride olur da hani bir Van Gogh gibi resimlerim incelemeye alınırsa 2020 yılında bunlar yapılmış ve bize de bu mesajları vermiş diye önümüze çıkacaktır diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Ayşe Sezer'in 30 eserinin yer aldığı resim sergisi 17 Temmuz 2020 tarihine kadar açık kalacak.