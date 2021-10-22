Akansu’nun gözünden ilginç zeytin ağaçları

16’ncı Ayvalık Uluslararası Zeytin Hasat Festivali, 28-31 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

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16'ncı Ayvalık Uluslararası Zeytin Hasat Festivali’nde İzmirli gazeteci Ahmet Aydın Akansu'nun insan uzuvları ve çeşitli hayvanlara benzeyen ölümsüz zeytin ağaçları da sergilenecek. Akansu, yaşları 500 ile 2 bini aşan zeytin ağaçlarını fotoğraflayıp gelecek nesillere aktarıyor. Zeytin ağacının tüm kutsal kitaplarda yer aldığını belirten Akansu, “Tevrat ve İncil'de zeytin sözcüğü 140 kez geçiyor. Kuran'ı Kerim'de ise 6 sure zeytin ve nimetlerinden bahseder. Nuh Peygamber, tufanın şiddeti azalınca hayatın başlayıp başlamadığını öğrenmek için gemisinden güvercinini salar. Güvercin gemiye ağzında zeytin dalı ile dönünce Nuh Peygamber bu işaretten tufanın bittiğini anlar. Bunun sonucunda zeytin dalı günümüze kadar barışın simgesi olarak bilinip gelir” dedi.