Akbank Kısa Film Festivali başlıyor

71 ülkeden toplam 2 bin 48 kısa filmin başvurduğu Akbank Kısa Film Festivali, “Festival Kısaları”, “Dünyadan Kısalar”, “Kısadan Uzuna”, “Deneyimler”, “Belgesel Sinema”, “Perspektif”, “Özel Gösterim” ve “Forum” bölümlerinden oluşuyor.

Dünya festivallerinde yer almış birçok filmin yanı sıra çok sayıda Türkiye prömiyeri yapacak yeni filmin yer aldığı, 37 ülkeden 90 kısa ve 3 uzun metraj film festivalde seyirciyle buluşacak.

Festival'in ‘Deneyimler” bölümünün konuğu dünya sinemasının önemli isimlerinden Belçikalı yönetmen Jaco Van Dormael. Yönetmenle yapılacak bir masterclass, son uzun metraj filmi “The Brand New Testament”, kısa filmleri “The Shape” ve “È pericoloso sporgersi” festival programında yer alıyor.

‘Kısadan Uzuna'da bu yıl Türk sinemasının uluslararası başarılarıyla dikkati çekici filmlerine imza atan genç yönetmen Erdem Tepegöz var. Yönetmenin söyleşisi, ilk uzun metraj filmi Zerre, kısa filmleri Kafes, Mutlu Son ve Değneksiz Sahne Işıkları festival programında bulunuyor.

‘Belgesel Sinema' bölümünün konuğu ise Slovenya'dan Rok Bicek. Yönetmen The Family belgesel filmini ve ardındaki çalışma prensiplerini yapacağı söyleşi ile festival takipçileriyle paylaşacak.

‘Forum' bölümünde ise kısa filmlerin fikir aşamasından itibaren desteklenmesi amacıyla düzenlenen Kısa Film Senaryo Yarışması yer alıyor. Bu yıl 687 senaryonun başvurduğu yarışmada, finale kalan 8 senaryo arasından en iyi senaryo festivalde belirlenecek. Bölüm kapsamında akademisyen ve senaryo danışmanı Gülengül Altıntaş bir senaryo atölyesi gerçekleştirecek.

Bu yıl festivalde ‘Özel Gösterim' bölümünde, Uzak Doğu ülkelerinin kısa filmleri bulunuyor. Atölye söyleşi programı da bu yıl hayli zengin; Eric Rohmer'in kurgucusu Mary Stephen, oyuncu Damla Sönmez, yapımcı Diloy Gülüm gibi dünyadan ve Türkiye'den birçok sanatçı deneyimlerini festival takipçileriyle paylaşacak.

17. Akbank Kısa Film Festivali çevrimiçi gösterimleri, uluslararası film festivallerinin sıklıkla kullandığı Festivalscope ve Shift72 platformu aracılığıyla ücretsiz olarak yapılacak.

Sinemaseverler festivalin çevrimiçi gösterimlerini filmonline.akbanksanat.com adresinden E-posta adresleri ile oluşturacakları hesaplarıyla ücretsiz olarak izleyebilecek.

Her bir film gösterimi için 500 kişilik bilet kontenjanının olacağı festivalde biletler, filmlerin gösterim seanslarından 1 saat öncesinde ücretsiz olarak izleyicilerin alımına açılacak. Bilet alınan filmler gösterimde kaldığı süre boyunca izlenebilecek.