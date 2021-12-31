Akbank Kısa Film Festivali jüri üyeleri belli oldu

Akbank Kısa Film Festivali, 21 -31 Mart 2022 tarihleri arasında 18. kez düzenlenecek. Festivalin jüri üyeleri de belli oldu.

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Ulusal Yarışma Festival Kısaları jüri üyeleri; oyuncu Büşra Develi, yönetmen Nisan Dağ, oyuncu Okan Bayülgen, görüntü yönetmeni Cevahir Şahin ve Akbank Sanat Müdürü Derya Bigalı'dan oluşuyor. “Genç Bakışlar” yarışmasının jürileri; oyuncu Özge Gürel, şair, yayıncı Dündar Hızal ve yönetmen Ahu Öztürk olarak belirlendi. Akbank Kısa Film Forum ana jüri üyeleri ise; yazar, senarist Ayfer Tunç, yönetmen Selman Nacar ve yapımcı Bulut Reyhanoğlu olarak açıklandı.