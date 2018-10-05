Akdeniz Mimar Sinan Ödülleri sahiplerini buldu

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Başkanlığında ve MED 21 Programı işbirliğiyle Akdeniz Bölgesi’ndeki mimari yaratıcılığı desteklemek amacıyla bu yıl üçüncüsü düzenlenen uluslararası ‘Akdeniz Mimar Sinan Ödülü’ töreni ile sergisinin açılışı, 1 Ekim 2018 - Dünya Mimarlık Günü’nde, MSGSÜ Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirildi.

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MSGSÜ İstanbul Devlet Konservatuarı öğretim üyeleri, Anka Ensemble, Billur Tankişi, Ceylan Ölmez, Tayfun Çelikbilek ve Yunus Altıkanat'ın konser programı ile başlayan törenin açış konuşmasında, MSGSÜ Rektörü Prof. Yalçın Karayağız, Akdeniz Mimar Sinan Ödülü'nün Akdeniz bölgesindeki mimari yaratıcılığın desteklenmesindeki rolüne değinirken, “Mimar Sinan adıyla düzenlenen ödül programına ait törenin, Mimar Sinan'ın mekânlarında düzenlenmesinin” özel önemine işaret etti.

‘MİMARLIK MESLEĞİ GÜZEL OLDUĞU KADAR ZOR’

Akdeniz Mimar Sinan Ödülü 2018 Yılı Onur Konuğu ve Jüri Başkanı Fuensanta Nieto ise konuşmasında, mimarlık mesleğinin güzel olduğu kadar zor olduğunu, genç mimarların ve öğrencilerin çalışmalarının Jüri üyeleri tarafından takdir edildiğini, bu ödülün ve başarılarının meslek yaşamları boyunca kendilerine destek ve yol gösterici olacağını, bu anlamda Akdeniz Mimar Sinan Ödülünün önemli bir platform yarattığını ifade etti. F. Nieto sözlerini tüm katılımcılara ve Organizasyon Komitesine teşekkürlerini sunarak tamamladı.

Ardından Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Rektör Prof. Yalçın Karayağız, Onur Konuğu ve Jüri Başkanı Fuensanta Nieto ve MED 21 Başkanı temsilcisi Prof. Najla Allani, “Mimarlık” kategorisinde Eşdeğer Birincilik Ödüllerini, Roger Such, Lillo Giglio ve Nunzio Gabriele Sciveres'e takdim ettiler. Sonrasında “2014 Akdeniz Mimar Sinan Ödülü” sahibi Cengiz Bektaş, Ödül Komitesi ve Jüri üyeleri Prof. Fani V. Tsinika, Doç. Dr. Zeynep Eres ve Paolo Belloni; “Diploma Projesi” kategorisinde Eşdeğer Birincilik ödüllerini Emanuele Moro, Cindy Moukarzel, Margaritha Zakynthinou-Xanthi, Elena Mylona, Zoi Tzounitou ve Catherina El Skaff'e takdim ettiler. Son olarak Akdeniz Mimar Sinan Ödülü Jüri Üyeleri; Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Deniz İncedayı ve Mimar Sinan Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Doç. Dr. Derin Öncel, “Diploma Projesi” kategorisinde Eşdeğer Mansiyon'a değer bulunan Hanna El-Dineh, Mariam Barsoum, Jude Abuelgnaham, Pınar Kılıç, Abdallah Ehsan Al-Allaf'a ödüllerini takdim ettiler.