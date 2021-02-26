AKM yüzde 86 tamam

Taksim Meydanı cephesiyüzde 70’i tamamlanan AKM’nin iç mekanlarındaki ince iş, asma tavan, cam bölme ve doğrama ile zemindeki taş çalışmaları sürüyor. Bina dışı ve çatı işleri tamamlanan AKM’nin yüzde 86’sı bitti.

Toplam 95 bin metrekare inşaat alanı bulunan AKM’de, 4 bodrum, zemin ve 9 kat içerisinde 2 bin 38 kişi kapasiteli opera salonu, 805 kişilik bir tiyatro ve müzik salonu olacak.

Beyoğlu Kültür Yolu projesinin bir parçası olarak düşünülen AKM’de, müzik ve güzel sanatlarla ilgili kütüphane, küçük müzik müzesi, galeriler, çok amaçlı salon, cep sineması, kafeler ve restoranlar gibi birçok kültürel aktivite bulunacak.

24 saat yaşayan bir merkez olarak planlanan merkez 4 bin kişinin aynı anda kullanabileceği bir mekan olacak.

Projenin mimarı Murat Tabanlıoğlu yeni AKM’yi anlatmıştı:

“60'larda yapılan tek bir kütle var: Hepimizin bildiği opera binası. Yanında ise otopark olarak kullandığımız, bazen de Aziz Nesin Sahnesi'ne gittiğimiz kısım var. Bir de çoğunuzun görmediği depolar var. Yeni öneride binanın tekrar ana kütlesinin rekonstrüksiyon olarak yapılması, otopark binasının izlerinin üzerine sanat galerilerinin, konser salonlarının olması planlanıyor. Bir medya cephesi yapmayı düşünüyoruz, bunun için denemeler yapıyoruz. İçeride olan temsilin tüm meydana yayınlanabilmesi için. Binanın ikinci bir cephesi var biliyorsunuz. At nalı formlu ana salonun cephesinde, Gorbon Işıl’ın ürettiği eski seramikleri tekrar yorumluyoruz.”

DHA

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