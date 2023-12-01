AKM’de ‘Don Giovanni’den görkemli prömiyer

'Don Giovanni Operası'nın prömiyeri dün akşam Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Eser, seyirciler tarafından uzun süre ayakta alkışlandı.

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Wolfgang Amadeus Mozart’ın bestelediği, ilk kez 1787 yılında sahnelenen ‘Don Giovanni Operası’ dün akşam AKM’de prömiyer yaptı.



İnsan doğasının en iyisinin ve en kötüsünün sergilendiği, ruhsal ve dünyevi arzuların, komedi ve trajedinin Mozart’ın dehası ile birleşmesinden doğan eser AKM’nin teknik imkanlarının tam anlamıyla kullanıldığı ilk eser olma özelliğini taşıyor.

Eserde ilk kez döner sahne ve sahne asansörleri kullanılırken, iki katlı apartman yüksekliğindeki dekor, temsilin başlamasıyla birlikte metrelerce aşağıdan yukarı doğru hareket etti ve sahneye ulaştığında dönmeye başladı.

Aytaç Manizade’nin sahneye koyduğu eserde İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası’nı İbrahim Yazıcı yönetti. Eserde, dekor tasarımı Efter Tunç, kostüm tasarımı Serdar Başbuğ, ışık tasarımı ise Kemal Yiğitcan imzalı.

Prömiyerde, Don Giovanni’yi İstanbul Devlet Opera ve Balesi Müdürü Caner Akgün canlandırırken, Leporello rolünde N.Işık Belen, Donna Anna rolünde Evren Ekşi, Donna Elvira rolünde Perihan N. Artan, Don Ottavio rolünde Ufuk Toker, Zerlina rolünde Aslı Ayan, Masetto rolünde Burak Kul, II Commendatore rolünde ise Mithat Karakelle sahnedeydi.

Eserin konusu:

‘Don Giovanni’… Çapkın, kural tanımaksızın özgürce yaşayan, efsanevi karakter. Kadınları baştan çıkarmakla ün yapmış, İspanyol bir asilzade olan ‘Don Giovanni’, kadınlara olan tutkusu nedeniyle onları etkilemeyi hayat amacı haline getirmiştir. Zenginliği ve gücü, onu eylemlerinin sonuçlarıyla yüzleşmekten korur, ta ki bir gün çok ileri gidip sonunda kendi düşüşüne yol açan bir cinayete neden olana kadar.

‘Don Giovanni Operası’, 6 ve 18 Aralık’ta AKM’de sanatseverlerle buluşmaya devam edecek. (DHA)