Son dakika… AKP’den sonra bir açıklama da Netflix’ten geldi

Netflix, Türkiye'den çekileceğine dair iddialarla ilgili bir açıklama yayınladı: "Netflix olarak Türkiye’deki üyelerimize ve kreatif camiaya derinden bağlılığımızı sürdürüyoruz."

Radyo ve Televizyon Üst Kurumu (RTÜK) ve AKP’nin sansür uyguladığı iddia edilen dijital yayın platformu Netflix, Türkiye’den çekileceğine dair söylentiler ile ilgili bir açıklama yaptı.

‘BAĞLILIĞIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ’

Netflix’ten yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Netflix olarak Türkiye'deki üyelerimize ve kreatif camiaya derinden bağlılığımızı sürdürüyoruz. Birlikte çalıştığımız birbirinden yetenekli isimlerle gurur duyuyoruz. Şu anda yapım aşamasında olan ve yakında çekimlerine başlanacak projelerimiz için çok heyecanlıyız ve bu hikayeleri dünyanın her köşesindeki üyelerimizle paylaşmayı dört gözle bekliyoruz.”

AKP’DEN DE AÇIKLAMA GELMİŞTİ

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal da bugün Twitter hesabından Netflix ile ilgili, “#NetflixTurkey ne siyasi düzeyde AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığı ile ne de resmi düzeyde İletişim Başkanlığı ile görüştü. Türkiye'den gitmeyi neden düşünsünler? Netflix'in daha derin işbirliği ile Türk kültürüne, sanatına dönük daha yüksek hassasiyet göstereceğine inanıyorum” açıklamasını yapmıştı.

CompariTech tarafından açıklanan son rakamlara göre Netflix’in Türkiye'de bir milyon 700 bini aşkın abonesi bulunuyor.