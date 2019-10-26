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AKP’li belediye harekata destek vermeyen sanatçıların filmlerini izlettirmeyecek
AKP’li belediye harekata destek vermeyen sanatçıların filmlerini izlettirmeyecek
Develi Belediye Başkanı AKP'li Mehmet Cabbar, Barış Pınarı Harekâtı süresince "Mehmetçiğe destek vermeyen sanatçıların filmlerini" belediyenin sinema salonunda izlettirmeme kararı aldıklarını belirtti. Başkan Cabbar; sanatçıları hangi kıstas üzerine eleyeceklerine dair ise ayrıntılı bilgi vermedi.
Müslüm EVCİ
Kültür Sanat 26 Ekim 2019 - 11:56

Kayseri’ye bağlı Develi ilçesinin AKP’li Belediye Başkanı Mehmet Cabbar , Barış Pınarı Harekâtı kapsamında Suriye’nin kuzeyinde operasyon yürüten askerlere destek olmayan sanatçıların filmlerinin ilçedeki sinema salonlarında gösterilmeyeceğini belirtti.

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar

BELEDİYE SALONUNDA İZLETTİRİLMEYECEK

Bu kararı alan meclis üyelerine teşekkür eden Mehmet Cabbar şöyle konuştu ” Barış Pınarı Harekatı’nda azim ve kararlılıkla mücadele eden Mehmetçiğimizin en büyük motivasyon kaynağı, asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasıdır. Her şart ve durumda daima Mehmetçiğimizin yanında olduğumuzu belirtmek adına Barış Pınarı Harekatı süresince Mehmetçiğimize destek vermeyen sanatçıların filmlerini Mustafa Aksu Kültür Merkezimizde izletmeme kararı aldık. Bu kararda bizlere destek olan belediye meclis üyelerimize ve her daim vatan sevdalısı olan Develili hemşerilerime çok teşekkür ediyorum” dedi.

Son güncelleme: 11:59 - 26.10.2019
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