AKP’li belediye harekata destek vermeyen sanatçıların filmlerini izlettirmeyecek

Kayseri’ye bağlı Develi ilçesinin AKP’li Belediye Başkanı Mehmet Cabbar , Barış Pınarı Harekâtı kapsamında Suriye’nin kuzeyinde operasyon yürüten askerlere destek olmayan sanatçıların filmlerinin ilçedeki sinema salonlarında gösterilmeyeceğini belirtti.

BELEDİYE SALONUNDA İZLETTİRİLMEYECEK

Bu kararı alan meclis üyelerine teşekkür eden Mehmet Cabbar şöyle konuştu ” Barış Pınarı Harekatı’nda azim ve kararlılıkla mücadele eden Mehmetçiğimizin en büyük motivasyon kaynağı, asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasıdır. Her şart ve durumda daima Mehmetçiğimizin yanında olduğumuzu belirtmek adına Barış Pınarı Harekatı süresince Mehmetçiğimize destek vermeyen sanatçıların filmlerini Mustafa Aksu Kültür Merkezimizde izletmeme kararı aldık. Bu kararda bizlere destek olan belediye meclis üyelerimize ve her daim vatan sevdalısı olan Develili hemşerilerime çok teşekkür ediyorum” dedi.