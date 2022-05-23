AKP’li belediyeden Niyazi Koyuncu’nun konserine engel

Anadolu Fest, Aynur Doğan, Metin & Kemal Kahraman konserleri gibi etkinlik ve konserlerin yasaklanmasının ardından bir yasak kararı da AKP'li Pendik Belediyesi'nden geldi. Müzisyen Niyazi Koyuncu, konserinin belediye tarafından engellendiğini duyurdu.

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2005 yılında yakalandığı kanser nedeniyle hayatını kaybeden sanatçı Kazım Koyuncu’nun kardeşi Niyazi Koyuncu, Pendik'te düzenleyeceği konserin 2 gün önceden AKP'li Pendik Belediyesi tarafından engellendiğini duyurdu.

“İPTAL GEREKÇESİ: DEĞER YARGI VE GÖRÜŞLERİNİ PAYLAŞMIYOR”

Konuyla ilgili açıklamasında Koyuncu, şunları söyledi:

* “Pendik Halk Eğitim Merkezi’nin 25.05.2022 tarihinde Sahil Meydanı’nda düzenleyeceği etkinlikte sahne almam Pendik Belediye Başkanlığı tarafından engellenmiştir.

* Belediye, iptal gerekçesi olarak kurumlarının ‘değer yargılarını ve görüşlerini’ paylaşmayan bir müzisyenin, Pendik meydanlarında konser yapmasına müsaade edilemeyeceğini sunmuştur.

* Tüm yasaklara ve ötekileştirme çabalarına rağmen şarkılarımızı hep birlikte ve daha gür söylemeye devam edeceğiz.”

CHP MİTİNGİNE ÇAĞRI YAPMIŞTI

Niyazi Koyuncu, CHP’nin İstanbul’daki Milletin Sesi mitingine çağrı videosu yayınlamasıyla gündeme gelmişti. Koyuncu’nun “Tüm adaletsizliklere ve eşitsizliklere karşı; özgürlüğü, adaleti, aydınlık geleceği savunmak, umudu örgütlemek için ülkemizin mutlu yarınlarını beraber inşa edeceğimiz halkımızla 21 Mayıs Cumartesi saat 18.00’de Maltepe Miting Alanı’nda buluşalım” diyerek halkı mitinge çağırdığı videosu, CHP İstanbul İl Başkanlığı Kültür ve Sanat Komisyonu resmi Twitter hesabından yayımlanmıştı.

YASAKLANAN KONSERLER

Son günlerde çeşitli gerekçelerle yasaklanan ve engellenen konser ve etkinlikler tartışma konusu olmuştu.

Eskişehir'de Anadolu Fest'in valilik tarafından iptal edilmesinin ardından sanatçı Aynur Doğan'ın 20 Mayıs'ta Kocaeli'nin Derince ilçesinde Derince Belediyesi Gösteri Merkezi'nde yapılması yapılması planlanan konseri AKP'li Derince Belediyesi tarafından iptal edilmişti. 17 Mayıs Salı günü yapılması planlanan Metin & Kemal Kahraman konseri de etkinlikten bir günce önce valilik tarafından iptal edilmişti.