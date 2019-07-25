Belediyenin tadilatı sanatçıları mağdur etti

AKP'li Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin, Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’nu Ağustos, Eylül ve Ekim aylarında kapatarak tadilata alması birçok sanatçıyı mağdur eden bir krize dönüştü. Kriz nedeniyle Sıla, Duman, Sertab Erener, Erol Evgin, Ahmet Aslan – Grup Abdal, Manuş Baba, Candan Erçetin gibi isimlerin konseri yapılamayacak. Ünlü tiyatro ustası Ferhan Şensoy'un menajeri Mustafa Çakar, Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu için 4 ay önce dilekçeyle başvurduklarını ve 4 bin 700 TL ön ödeme yaptıklarını açıkladı. Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat ve Turizm Vakfı Genel Sekreteri Ahmet Erdönmez, kimseden ön kayıt alınmadığını iddia etti.

Halil ATAŞ / BURSA

Bursa Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda üç aylık dönem içerisinde Sıla, Duman, Sertab Erener, Erol Evgin, Ahmet Aslan – Grup Abdal, Manuş Baba, Candan Erçetin gibi isimlerin konserleriyle sahne alması planlanıyordu. Bu dönemde; usta sanatçı Ferhan Şensoy'un “Ferhangi Şeyler”, Erkan Can ve Cem Davran'ın oynadığı “Alevli Günler” ile BKM'nin oyunu “Güldür Güldür” ve “Kral Şakir” isminde bir çocuk tiyatrosunun da yer aldığı oyunlar sahnelenecekti. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin, Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nu tadilat için kapatacağını söylemesi büyük bir krize neden oldu.

“4 AY ÖNCEDEN BAŞVURUMUZ KABUL EDİLDİ”

Konuyla ilgili konuşan usta tiyatrocu Ferhan Şensoy’un menajeri Mustafa Çakar, “4 ay önce Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür Vakfına dilekçe ile başvurduk ve ön ödeme olarak da 4 bin 700 TL yatırdık” dedi. Şu ana kadar 2 binin üzerinde bilet satışı gerçekleştirdiklerini kaydeden Çakar, şöyle devam etti: “Ferhan Şensoy’un 31 Temmuz'da Bursa Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda yapacağı tiyatro için ilgili kuruma dilekçe ile başvurduk kabul ettiler. Salon müsait dediler. Bir de ön ödeme yaptık. Ancak daha sonra tiyatronun tadilata gireceği ifade edildi. Yaz ayında tadilat olur mu?”

“ŞENER ŞEN DE SAHNE ALACAK”

Şener Şen’in de Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda sahne alacağını belirten Çakar; “Sözleşmesini de imzalamış, salonun tüm parasını da ödemiş. Onu da arayıp ‘Salonda tadilat var iptal ediyoruz’ demişler. Şimdi sözleşmesi yapılıp da para gönderenler var. Bir de salon müsait denilerek para gönderenler var” ifadelerini kullandı.

“KİMSEYLE ANLAŞMA İMZALANMADI”

Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) Genel Sekreteri Ahmet Erdönmez, Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’nun önceden planlanmış bakım, onarım takvimi sebebiyle Ağustos, Eylül ve Ekim aylarında herhangi bir grup ya da sanatçıyla anlaşma imzalanmadığını iddia etti. Erdönmez, Ağustos, Eylül ve Ekim aylarında herhangi bir konser ya da tiyatral faaliyet planlanmasının yapılmadığını söyleyerek, “Dolayısıyla herhangi bir sanatçı ya da grupla da anlaşma yapmadık” diye konuştu.