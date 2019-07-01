Akşamüstü nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘akşamüstü’ bitişik mi ayrı mı yazılır?

Akşamüstü nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘akşamüstü’ bitişik mi ayrı mı yazılır?

Türk Dil Kurumu (TDK) güncel yazım kılavuzu ile internet ortamında hizmet vermektedir. Birçok kelimenin nasıl yazıldığı bu güncel sözlük sayesinde online olarak sorgulanabilmektedir. Bu sayfada en çok sorgulanan sözcük tipleri bitişik ya da ayrı yazılması gerekenlerdir. Bu sözcüklerden biri de 'akşamüstü'dür. Akşamüstü mü, akşam üstü mü? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Türkçede özellikle iki sözcüğün yan yana gelerek oluşturduğu yeni sözcük ya da sözcük öbeklerinin nasıl yazıldığı çok karıştırılır. Türkçeyi yazım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanmak isteyenlerin sık sık yazılışını merak ettikleri sözcüklerden biri de ‘akşamüstü’dür.

AKŞAMÜSTÜ NE DEMEK: Güneşin battığı sıralarda, akşama doğru, akşam yaklaşırken, akşamüzeri anlamındadır.

AKŞAMÜSTÜ NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin “akşamüstü, akşam üstü” olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı akşamüstü şeklinde olmalıdır. Yani birleşik yazılmalıdır.

akşam üstü (Yanlış kullanım)

akşamüstü (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Akşamüstü kar yağışı bekleniyor.”