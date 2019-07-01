Akşamüstü nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘akşamüstü’ bitişik mi ayrı mı yazılır?
Türkçede özellikle iki sözcüğün yan yana gelerek oluşturduğu yeni sözcük ya da sözcük öbeklerinin nasıl yazıldığı çok karıştırılır. Türkçeyi yazım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanmak isteyenlerin sık sık yazılışını merak ettikleri sözcüklerden biri de ‘akşamüstü’dür.
AKŞAMÜSTÜ NE DEMEK: Güneşin battığı sıralarda, akşama doğru, akşam yaklaşırken, akşamüzeri anlamındadır.
AKŞAMÜSTÜ NASIL YAZILIR?
Bu kelimenin “akşamüstü, akşam üstü” olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı akşamüstü şeklinde olmalıdır. Yani birleşik yazılmalıdır.
akşam üstü (Yanlış kullanım)
akşamüstü (Doğru kullanım)
Cümle içinde kullanımı:
“Akşamüstü kar yağışı bekleniyor.”