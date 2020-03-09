Akupunktur nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre akupunktur mu, akapunktur mu, akapuntur mu?

Akupunktur nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre akupunktur mu, akapunktur mu, akapuntur mu?

Türkçe'de kullanılan bir çok kelime söyleyiş ve yazılış biçimlerindeki farklılıklar nedeniyle yanlış yazılır. Bu kelimelerden biri de ‘akupunktur’dur. Akupunktur mu, akapunktur mu, akapuntur mu? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘akupunktur'dur.

AKUPUNKTUR NE DEMEK: Vücudun belirli noktalarına genellikle altın iğne batırılarak yapılan tedavi.

AKUPUNKTUR NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin akupunktur mu, akapunktur mu, akapuntur mu olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı akupunktur şeklinde olmalıdır.

akapuntur (Yanlış kullanım)

akapunktur (Yanlış kullanım)

akupunktur (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Sırtındaki ağrılar için akupunktur tedavisi görecek.”