Alabora nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre alabora mı, alobora mı?

Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘alabora'dır.
ALABORA NE DEMEK:
1- Geminin yan yatması.
2- Bir serenin yatay durumdan düşey duruma getirilmesi.
3- Selamlamak için filika küreklerinin yukarıya kaldırılması.
4- Balığı toplamak için dalyan ağının yukarıya alınması.
ALABORA NASIL YAZILIR?
Bu kelimenin alabora mı, alobora mı olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı alabora şeklinde olmalıdır.
alobora (Yanlış kullanım)
alabora (Doğru kullanım)
Cümle içinde kullanımı:
“Dün geceki ani fırtınada birçok balıkçı teknesinin alabora olduğunu gördük.”