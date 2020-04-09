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Alabora nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre alabora mı, alobora mı?
Alabora nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre alabora mı, alobora mı?
Türkçe'de kullanılan bir çok kelime söyleyiş ve yazılış biçimlerindeki farklılıklar nedeniyle yanlış yazılır. Bu kelimelerden biri de ‘alabora’dır. Alabora mı, alobora mı? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...
Sozcu.com.tr
Kültür Sanat 9 Nisan 2020 - 10:34

Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘alabora'dır.

ALABORA NE DEMEK:

1- Geminin yan yatması.

2- Bir serenin yatay durumdan düşey duruma getirilmesi.

3- Selamlamak için filika küreklerinin yukarıya kaldırılması.

4- Balığı toplamak için dalyan ağının yukarıya alınması.

ALABORA NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin alabora mı, alobora mı olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı alabora şeklinde olmalıdır.

alobora (Yanlış kullanım)
alabora (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Dün geceki ani fırtınada birçok balıkçı teknesinin alabora olduğunu gördük.”

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Son güncelleme: 10:35 - 09.04.2020
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