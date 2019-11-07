Alaca karanlık nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘alacakaranlık’ bitişik mi, ayrı mı yazılır?
Türkçede özellikle iki sözcüğün yan yana gelerek oluşturduğu yeni sözcük ya da sözcük öbeklerinin nasıl yazıldığı çok karıştırılır. Türkçeyi yazım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanmak isteyenlerin sık sık yazılışını merak ettikleri sözcüklerden biri de ‘alaca karanlık'dır.
ALACA KARANLIK NE DEMEK: Güneş doğmadan önceki veya battıktan hemen sonraki aydınlık, yarı karanlık, akşam karanlığı.
ALACA KARANLIK NASIL YAZILIR?
Bu kelimenin alaca karanlık mı, alacakaranlık mı olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı alaca karanlık şeklinde olmalıdır. Yani ayrı yazılmalıdır.
alacakaranlık (Yanlış kullanım)
alaca karanlık (Doğru kullanım)
Cümle içinde kullanımı:
“Alaca karanlıktan önce varacağımızı düşünüyorum.”