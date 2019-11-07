Alaca karanlık nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘alacakaranlık’ bitişik mi, ayrı mı yazılır?

Alaca karanlık nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘alacakaranlık’ bitişik mi, ayrı mı yazılır?

Türk Dil Kurumu (TDK) güncel yazım kılavuzu ile internet ortamında hizmet vermektedir. Birçok kelimenin nasıl yazıldığı bu güncel sözlük sayesinde online olarak sorgulanabilmektedir. Bu sayfada en çok sorgulanan sözcük tipleri bitişik ya da ayrı yazılması gerekenlerdir. Bu sözcüklerden biri de ‘alaca karanlık’dır. Alaca karanlık mı, alacakaranlık mı? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Türkçede özellikle iki sözcüğün yan yana gelerek oluşturduğu yeni sözcük ya da sözcük öbeklerinin nasıl yazıldığı çok karıştırılır. Türkçeyi yazım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanmak isteyenlerin sık sık yazılışını merak ettikleri sözcüklerden biri de ‘alaca karanlık'dır.

ALACA KARANLIK NE DEMEK: Güneş doğmadan önceki veya battıktan hemen sonraki aydınlık, yarı karanlık, akşam karanlığı.

ALACA KARANLIK NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin alaca karanlık mı, alacakaranlık mı olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı alaca karanlık şeklinde olmalıdır. Yani ayrı yazılmalıdır.

alacakaranlık (Yanlış kullanım)

alaca karanlık (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Alaca karanlıktan önce varacağımızı düşünüyorum.”