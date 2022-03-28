Alaçatı Ot Festivali’nde Kenan Doğulu rüzgarı
Alaçatı'da bu yıl 11'incisi düzenlenen ve milyonların katıldığı Alaçatı Ot Festivali'nde Kenan Doğulu rüzgarı esti. Festivale çok sayıda ziyaretçi katıldı.
Çeşme Belediyesi tarafından düzenlenen 11. Alaçatı Ot Festivali kapsamında Kenan Doğulu, sahne alarak sevenleriyle buluştu.
Festival alanını dolduran Alaçatılılar Kenan Doğulu’nun en sevilen şarkılarıyla baharı karşıladı.
Geçen günlerde yayınlanan Yeni Türkü ‘Zamansız’ albümü için yorumladığı ‘Yeşilmişik’ şarkısını ilk kez seslendirerek konserine başlayan anatçı, Alaçatılı dinleyicilerinin yoğun ilgisiyle karşılandı.
Festival ziyaretçileri Doğulu’nun şarkılarını hep bir ağızdan söyleyerek sanatçıya eşlik etti.
Kenan Doğulu, festivalde unutulmayacak anlara imza attı.