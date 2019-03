Alan Parsons Live Project, PSM Caz Festivali’ne geliyor

Pink Floyd'un ses mühendisi ve prodüktör Alan Parsons ve şarkıcı/söz yazarı Eric Woolfson tarafından 1975 yılında kurulan Alan Parsons Live Project, PSM Caz Festivali kapsamında 31 Mayıs akşamı Turkcell Sahnesi'nde sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor. 1975 ve 1987 yılları arasında müzik dünyasına damga vuran ve birçok sanatçıya yeni bakış açıları kazandıran Alan Parsons Live Project, elektronik ve senfonik öğeleri harmanladığı parçalarıyla dikkat çekiyor. Elektronik enstrümanları başarıyla kullanan ikilinin balladları, enstrümantal eserleri ve hareketli dans parçaları müzikseverlerin favorileri arasında yer alıyor. Konsept albümlerinde etkilendikleri sanat eserlerinden ve toplumsal sorunlardan ilham alan grubun müzik listelerini alt üst eden 1982 tarihli “Eye in the Sky” albümü, efsaneler arasında gösteriliyor.

PSM CAZ FESTİVALİ PROGRAMI

John Mclaughlin & 4th Dimension // 25 Nisan Perşembe // Turkcell Sahnesi

Kürşad Deniz Trio feat. Sibel Köse // 26 Nisan Cuma // Touché

Enrico Macias // 27 Nisan Cumartesi // Turkcell Sahnesi

Ozan Musluoğlu Quartet // 27 Nisan Cumartesi // Touché

Madeleine Peyroux // 2 Mayıs Perşembe // Turkcell Sahnesi

Dead Combo // 2 Mayıs Perşembe // Turkcell Platinum Sahnesi

Ercüment Orkut Trio – Persona // 2 Mayıs Perşembe // Touché

Morcheeba // 3 Mayıs Cuma // Turkcell Sahnesi – Sahne Üstü Ayakta

Estas Tonne // 3 Mayıs Cuma // Turkcell Platinum Sahnesi

Roderic / French 79 // 3 Mayıs Cuma // Studio

Terry Riley & Gyan Riley // 3 Mayıs Cuma // Touché

Estas Tonne // 4 Mayıs Cumartesi // Turkcell Platinum Sahnesi

Terry Riley & Gyan Riley // 4 Mayıs Cumartesi // Touché

Bobby McFerrin: Gimme 5 (cicrlesongs) // 6 Mayıs Pazartesi // Turkcell Sahnesi

Mark Guiliana BEAT MUSIC // 7 Mayıs Salı // Studio

Lars Danielsson Group // 8 Mayıs Çarşamba // Turkcell Platinum Sahnesi

İlhan Erşahin's İstanbul Sessions // 8 Mayıs Çarşamba // Studio

Önder Focan Trio feat. Şenova Ülker // 8 Mayıs Çarşamba // Touché

Karsu // 9 Mayıs Perşembe // Turkcell Sahnesi

Portico Quartet // 9 Mayıs Perşembe // Studio

İlhan Erşahin Electric Quartet // 9 Mayıs Perşembe // Touché

Julia Biel // 10 Mayıs Cuma // Turkcell Platinum Sahnesi

Christian Löffler (Live) // 10 Mayıs Cuma // Studio

İlhan Erşahin Acoustic Trio // 10 Mayıs Cuma // Touché

AyşeDeniz: Pure Piano // 11 Mayıs Cumartesi // Turkcell Platinum Sahnesi

Akua Naru // 11 Mayıs Cumartesi // Studio

Noiserv // 11 Mayıs Cumartesi // Touché

Fazıl Say Şarkıları ve İzmir Suiti // 12 Mayıs Pazar // Turkcell Sahnesi

Kerem Görsev Trio & Ernie Watts // 14 Mayıs Salı // Turkcell Platinum Sahnesi

Ólafur Arnalds // 15 Mayıs Çarşamba // Turkcell Sahnesi

Ferit Odman Quintet // 15 Mayıs Çarşamba // Touché

Stanpolites Project Meets Okay Temiz // 16 Mayıs Perşembe // Touché

Stavroz (Live) // 17 Mayıs Cuma // Turkcell Sahnesi – Sahne Üstü Ayakta

Joep Beving // 17 Mayıs Cuma // Turkcell Platinum Sahnesi

Ephemerals // 17 Mayıs Cuma // Studio

John Scofield Combo 66 ft. Vicente Archer, Gerald Clayton & Bill Stewart // 18 Mayıs Cumartesi // Turkcell Platinum Sahnesi

Kamaal Williams // 22 Mayıs Çarşamba // Studio

Geeva Flava / Bidar // 22 Mayıs Çarşamba // Touché

Barış Demirel – Barıştık Mı / Efe Demiral ‘Uyku Pansiyon' // 23 Mayıs Perşembe // Touché

An Evening with Chris Botti // 24 Mayıs Cuma // Turkcell Sahnesi

Elif Çağlar // 25 Mayıs Cuma // Touché

Alan Parsons Live Project // 31 Mayıs Cuma // Turkcell Sahnesi

Diablo Swing Orchestra // 1 Haziran Cumartesi // Studio