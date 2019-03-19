Alan Parsons Live Project, PSM Caz Festivali’ne geliyor

Pink Floyd'un ses mühendisi ve prodüktör Alan Parsons ve şarkıcı/söz yazarı Eric Woolfson tarafından 1975 yılında kurulan Alan Parsons Live Project, PSM Caz Festivali kapsamında 31 Mayıs akşamı Turkcell Sahnesi'nde sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor. 1975 ve 1987 yılları arasında müzik dünyasına damga vuran ve birçok sanatçıya yeni bakış açıları kazandıran Alan Parsons Live Project, elektronik ve senfonik öğeleri harmanladığı parçalarıyla dikkat çekiyor. Elektronik enstrümanları başarıyla kullanan ikilinin balladları, enstrümantal eserleri ve hareketli dans parçaları müzikseverlerin favorileri arasında yer alıyor. Konsept albümlerinde etkilendikleri sanat eserlerinden ve toplumsal sorunlardan ilham alan grubun müzik listelerini alt üst eden 1982 tarihli “Eye in the Sky” albümü, efsaneler arasında gösteriliyor.
PSM CAZ FESTİVALİ PROGRAMI
John Mclaughlin & 4th Dimension // 25 Nisan Perşembe // Turkcell Sahnesi
Kürşad Deniz Trio feat. Sibel Köse // 26 Nisan Cuma // Touché
Enrico Macias // 27 Nisan Cumartesi // Turkcell Sahnesi
Ozan Musluoğlu Quartet // 27 Nisan Cumartesi // Touché
Madeleine Peyroux // 2 Mayıs Perşembe // Turkcell Sahnesi
Dead Combo // 2 Mayıs Perşembe // Turkcell Platinum Sahnesi
Ercüment Orkut Trio – Persona // 2 Mayıs Perşembe // Touché
Morcheeba // 3 Mayıs Cuma // Turkcell Sahnesi – Sahne Üstü Ayakta
Estas Tonne // 3 Mayıs Cuma // Turkcell Platinum Sahnesi
Roderic / French 79 // 3 Mayıs Cuma // Studio
Terry Riley & Gyan Riley // 3 Mayıs Cuma // Touché
Estas Tonne // 4 Mayıs Cumartesi // Turkcell Platinum Sahnesi
Terry Riley & Gyan Riley // 4 Mayıs Cumartesi // Touché
Bobby McFerrin: Gimme 5 (cicrlesongs) // 6 Mayıs Pazartesi // Turkcell Sahnesi
Mark Guiliana BEAT MUSIC // 7 Mayıs Salı // Studio
Lars Danielsson Group // 8 Mayıs Çarşamba // Turkcell Platinum Sahnesi
İlhan Erşahin's İstanbul Sessions // 8 Mayıs Çarşamba // Studio
Önder Focan Trio feat. Şenova Ülker // 8 Mayıs Çarşamba // Touché
Karsu // 9 Mayıs Perşembe // Turkcell Sahnesi
Portico Quartet // 9 Mayıs Perşembe // Studio
İlhan Erşahin Electric Quartet // 9 Mayıs Perşembe // Touché
Julia Biel // 10 Mayıs Cuma // Turkcell Platinum Sahnesi
Christian Löffler (Live) // 10 Mayıs Cuma // Studio
İlhan Erşahin Acoustic Trio // 10 Mayıs Cuma // Touché
AyşeDeniz: Pure Piano // 11 Mayıs Cumartesi // Turkcell Platinum Sahnesi
Akua Naru // 11 Mayıs Cumartesi // Studio
Noiserv // 11 Mayıs Cumartesi // Touché
Fazıl Say Şarkıları ve İzmir Suiti // 12 Mayıs Pazar // Turkcell Sahnesi
Kerem Görsev Trio & Ernie Watts // 14 Mayıs Salı // Turkcell Platinum Sahnesi
Ólafur Arnalds // 15 Mayıs Çarşamba // Turkcell Sahnesi
Ferit Odman Quintet // 15 Mayıs Çarşamba // Touché
Stanpolites Project Meets Okay Temiz // 16 Mayıs Perşembe // Touché
Stavroz (Live) // 17 Mayıs Cuma // Turkcell Sahnesi – Sahne Üstü Ayakta
Joep Beving // 17 Mayıs Cuma // Turkcell Platinum Sahnesi
Ephemerals // 17 Mayıs Cuma // Studio
John Scofield Combo 66 ft. Vicente Archer, Gerald Clayton & Bill Stewart // 18 Mayıs Cumartesi // Turkcell Platinum Sahnesi
Kamaal Williams // 22 Mayıs Çarşamba // Studio
Geeva Flava / Bidar // 22 Mayıs Çarşamba // Touché
Barış Demirel – Barıştık Mı / Efe Demiral ‘Uyku Pansiyon' // 23 Mayıs Perşembe // Touché
An Evening with Chris Botti // 24 Mayıs Cuma // Turkcell Sahnesi
Elif Çağlar // 25 Mayıs Cuma // Touché
Alan Parsons Live Project // 31 Mayıs Cuma // Turkcell Sahnesi
Diablo Swing Orchestra // 1 Haziran Cumartesi // Studio