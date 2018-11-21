Alanya Kadıini Mağarası’nda 100’ü aşkın insan iskeleti bulundu

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SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü tarafından Antalya’nın Alanya ilçesindeki Kadıini Mağarası’nda 100’ü aşkın insan iskeleti kalıntısı bulundu. Anadolu’daki en yoğun buluntunun tespit edildiği mağara içi ölü gömme alanı olarak tanımlanan, 400 ile 800 metre arasındaki noktada elde edilen buluntuların, 5-7 bin yıl öncesine ait olduğu değerlendiriliyor.

Antropoloji Bölümü Sosyal Antropoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Nalan Damla Yılmaz Usta, Ekim 2017’de Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan alınan izinle Alanya Arkeoloji Müzesi başkanlığındaki bir ekiple başlayan bilimsel çalışmalarla Anadolu’nun insanlık tarihine ışık tutacak yeni verilere ulaştıklarını söyledi. Dr. Usta, “İskeletler, Kalkolitik ve Tunç Çağı’nda insanların biyolojik ve morfolojik özelliklerine ışık tutabilecek verileri içeriyor. Anadolu’da özellikle Erken Tunç Dönemi’nde bu denli yoğun bir buluntu literatürde yok. Alanya tarihinde insanlık açısından bu kadar eskiye dayanan çok sayıda buluntu olmamıştı. Bu çalışmayla o dönemdeki Alanya’nın kültür tarihini aydınlatacağız” dedi.

(DHA)