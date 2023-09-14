Alanya Kalesi’nde 5. yüzyıla ait bazilika bulundu

Antalya'nın Alanya ilçesinde Helenistik dönemde inşa edilen ve etrafı 6 kilometre uzunluğunda surlarla çevrilen Alanya Kalesi'nde 5. yüzyıla ait bir bazilika kalıntısı bulundu.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Alanya Kalesi Kazı Başkanı Prof. Dr. Osman Eravşar, bu yıl yaptıkları arkeolojik kazıda, Orta surlar kısmında bazilika ve onunla ilişkili mekanların ortaya çıktığını söyledi.

Eravşar, bölgedeki çalışmalar tamamlandığında önemli bir tarihin daha gün yüzüne çıkacağına işaret ederek, Alanya’nın, Bizans döneminde önemli bir dini merkez olduğunu vurguladı.

“BÜYÜK BİR BAZİLİKA BİZİ BEKLİYOR”

Surlardaki yapının büyüklüğünü takip ettiklerinde büyük bir bazilikanın kendilerini beklediğini ifade eden Eravşar, şunları kaydetti:

“En az üç nefli bir yapı ve apsis kısmı surların üzerinde kare bir temel üzerinde yarım dairevi bir şekilde doğuya doğru bakıyor. Bugünkü Alanya ilçe merkezine bakan bir manzarası da var. Bu özel yapının ne zaman inşa edildiği bugün için bilinmiyor. Üzerinde herhangi bir yazıt ve benzeri şeyler bulunmadı. Ancak bu bazilikal kilisenin güneyinde, bir burcun içerisinde, yine bir başka bir şapelle karşılaştık ve onun üzerinde bir yazıt var. Erken döneme tarihleniyor. Yani 5 veya 6. yüzyıla tarihlenen bir şapel orası. Dolayısıyla surların özellikle bu doğu tarafındaki kısmın dini amaçlarla şapellerle, bazilikalarla donatılmış bir dönem. Bunun da 5 ve 6. yüzyılda başladığını, 10, 11 ve 12. yüzyıllarda bunlarda büyük onarımlar yapıldığını şu anki bilgilerimizle söylüyoruz. İleride yapılacak kazı çalışmaları, buradaki yapının mimarisini, kimliğini ve tarihsel süreç içerisindeki kullanımlarını bize gösterecek.”

KAZILAR DEVAM EDECEK

Eravşar, Alanya’da böyle büyük bir yapının olması gerektiğini hep düşündüklerini aktararak, bu çalışmada elde ettikleri bulguda ortaya çıkardıkları mekanların bir kısmının özel mülkiyet alanında olduğunu ve bu yapıların üzerinde evler bulunduğunu kaydetti.

Bölgede kamulaştırılma çalışması yapılması gerektiğine dikkati çeken Eravşar, diğer alanlarda ise özel mülk sahiplerinden alınacak izinlerle kazı çalışmalarını sürdürmeyi planladıklarını dile getirdi. (AA)