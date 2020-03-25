Alarm nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre alarm mı, alarım mı?

Alarm nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre alarm mı, alarım mı?

Türkçe'de kullanılan bir çok kelime söyleyiş ve yazılış biçimlerindeki farklılıklar nedeniyle yanlış yazılır. Bu kelimelerden biri de ‘alarm’dır. Alarm mı, alarım mı? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘alarm'dır.

ALARM NE DEMEK:

1- Bir uyarıyı, bir tehlikeyi bildirmek için verilen işaret.

2- Bu işareti veren düzenek.

ALARM NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin alarm mı, alarım mı olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı alarm şeklinde olmalıdır.

alarım (Yanlış kullanım)

alarm (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Okulda yangın alarmı çalışınca herkes panik yaşadı.”