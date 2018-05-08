Alatan’dan Paris geceleri

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Ankara- Sözcü

Ankara Siyah Beyaz Sanat Galerisi'ndeki açılışa, Anayasa Mahkemesi eski Başkanı ve SÖZCÜ Gazetesi yazarı Yekta Güngör Özden ile Fransa'nın Ankara Büyükelçiliği Konsolosu Christophe Hemmings'in de aralarında bulunduğu kalabalık bir davetli topluluğu katıldı. Sergide sanatçının, Paris'ten gece manzaralarını yansıtan 40 ayrı fotoğrafı yer aldı.

Alatan daha önce de Küba, Azerbaycan, Kerkük, Moldova ve Gagavuz Türkleri, Başkürdistan, Antalya, Kaşgarlı Mahmut, Çin, Berlin, KKTC, Libya, Kazakistan, Moskova, Kırgızistan, Urumçi, Pekin, Her Yer Taksim, Kudüs, Tataristan, Türkmenistan, Kut Ül Amare, Anıtkabir ve İskit Kral Mezarları konu alan sergiler açmıştı.