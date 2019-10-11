Albümün habercisi ‘Intro’

Caz gitaristi, prodüktör ve besteci Cem Tuncer’in “Alright!” albümünün habercisi “Intro”, Lin Records etiketiyle müzikseverlerle buluştu. Tuncer’e 2011 yılında kurduğu caz grubu Cem Tuncer Quartet’in üyeleri saksafon sanatçısı Engin Recepoğulları, kontrbas sanatçısı, Volkan Hürsever, davul sanatçısı Ediz Hafızoğlu ile birlikte Ricky Ford da eşlik ediyor. “Intro”, Tuncer’in imza attığı 10 parçalık müzikal yolculuğun ilk adımı.

RICKY FORD, İLK KEZ TÜRKİYELİ BİR MÜZİSYENİN ALBÜMÜNDE…

Abdullah Ibrahim, Charles Mingus, Mercer Ellington, George Cables gibi birçok caz efsanesiyle çalarak, onlarca albüme imza atan Ricky Ford, bu kez Cem Tuncer’e eşlik ediyor. İlk kez Türkiyeli bir müzisyenin albümüne konuk olan dünyaca ünlü saksafon sanatçısı Ricky Ford,”Intro”da da Cem Tuncer Quartet ile birlikte çalıyor.

Gitarda Cem Tuncer, tenor saksafonda Ricky Ford ile Engin Recepoğulları, kontrbasta Volkan Hürsever ve davulda Ediz Hafızoğlu'nun yer aldığı “Intro”nun kaydını ve mix'ini Sinan Sakızlı İstanbul'daki Hayyam Stüdyoları'nda, mastering'ini ise Grammy Ödüllü müzisyen ve ses teknisyeni David Darlington New York'taki Bass Hit Stüdyoları'nda yaptı. Single kapak çizimi Burcu Ürgüt, tasarımı ise Yiğit Gürevin’e ait.



DİZİ MÜZİKLERİNİN ÖDÜLLÜ BESTECİSİ

Türkiye caz dünyasının önde gelen gitarist ve prodüktörlerinden biri olan Cem Tuncer, 1978 doğumlu. Akademi İstanbul Caz Bölümü'nde Sarp Maden ve Gökçen Taşkıran ile gitar, Semih Korucu ve Mehmet Nemutlu ile müzik teorisi, Bülent Ortaçgil ve Önder Focan ile ensemble çalıştı. Lisans eğitimini İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin Müzik Bölümü'nde tamamladı; Neşet Ruacan, Kamil Özler, Ali Perret, L. Butch Morris, Can Kozlu, Aydın Esen, İmer Demirer, Ricky Ford, Selen Gülün, Mike Wilkens, Jeff Mcaulley, Ayşe Özbekligil gibi önemli müzisyenlerle çalıştı. Eğitimini sürdürürken, Sfinks (Belçika), Amsterdam (Hollanda), Hildesheim (Almanya), Gent ve Brüksel Ethnic (Belçika) gibi dünyanın önemli müzik festivallerinde sahne aldı. 2008 yılında Uluslararası Estonya Genç Caz Gitarcı Yarışması'nda Türkiye'yi temsil etti ve ikincilik kazandı. Yarışmanın kazananı olarak, Romanya Garana ve Pori caz festivallerinde Ted Curson, Harvey S., Enrico Granafei, Önder Focan, Vitali Imereli, Reiska Laine, Toivo Unt, Marian Petrescu, Jyrki Kangas gibi isimlerle çaldı. 2006 yılında televizyon ve sinema için müzikler yapmaya başladı. 2008 yılında ‘”Ali'nin Sekiz Günü” ile İstanbul Film Festivali'nde, bir yıl sonra “Dilber'in Sekiz Günü” ile Ankara Film Festivali'nde En İyi Müzik dalında ödüller kazandı. Aralarında, “Adını Feriha Koydum”, “Umutsuz Ev Kadınları’”, “Adını Kalbime Yazdım”, “Anne”, “İstanbullu Gelin”, “Kadın”, “Bizim Hikaye”nin de olduğu pek çok televizyon dizisinin müziğine imza atan Tuncer, “Öyle Bir Geçer Zaman Ki” adlı dizi ile Kral TV 2011 Müzik Ödülleri'nde En İyi Dizi Müziği Ödülü'nü aldı. Önder Focan, Sezen Aksu, Aykut Gürel, Jülide Özçelik, Gürol Ağırbaş, Melis Sökmen, Deniz Seki, Elif Çağlar Muslu, Zuhal Olcay gibi caz ve pop dünyasının önde gelen isimleriyle sahnede ve stüdyoda çaldı. 2008'de başladığı TRT İstanbul Radyosu Hafif Müzik ve Caz Orkestrası'ndaki görevini sürdüren Cem Tuncer, 2011 yılında kurduğu ve saksafon sanatçısı Engin Recepoğulları, kontrbas sanatçısı Volkan Hürsever ve davul sanatçısı Ediz Hafızoğlu'dan oluşan caz grubu Cem Tuncer Quartet (CTQ) ile konserlerine devam ediyor. İlk single çalışması “Intro”, Lin Recods etiketiyle yayınlandı. Kendi bestelerinden oluşan “Alright!” isimli albümü ise 25 Ekim’de yayınlanacak.