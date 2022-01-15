Alec Baldwin aylar sonra telefonunu vermeyi kabul etti

Aktör Alec Baldwin, Halyna Hutchins'in New Mexico'da bir film setinde vurularak öldürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında telefonunu sonunda polise teslim etti.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Rust filmi çekimleri sırasında görüntü yönetmeni Halyna Hutchins’in kazara ölümüne neden olan Hollywood yıldızı Alec Baldwin, soruşturma başlatılmasından aylar sonra telefonunu polise teslim etti.

Santa Fe Bölge İlçe Ofisi ve Baldwin’in avukatı tarafından yapılan açıklamada, Baldwin’in, şahsi cep telefonunu, yazılı, fotoğraflı veya videolu paylaşımlarının incelenmesi için New Mexico eyaleti yetkililerine verdiği belirtildi.

Polis bu haftanın başlarında aktörün soruşturmayla işbirliği yapmadığını söylemişti.

Yetkililer, set kazasıyla ilgili arama emrinde, Baldwin’in telefonundaki mesaj, fotoğraf, görüntü, e-posta yazışmaları ve internette arama geçmişiyle birlikte konum bildirim bilgilerinin de araştırılması gerektiğini ifade etmişti.

İlginizi Çekebilir Alec Baldwin, hâlâ telefonunu polise teslim etmedi