Alec Baldwin, hâlâ telefonunu polise teslim etmedi

Aktör Alec Baldwin, Halyna Hutchins'in New Mexico'da bir film setinde vurularak öldürülmesiyle ilgili soruşturmaya uymadığı yönündeki iddialara yanıt verdi.

Hollywood geçtiğimiz ekim ayında Rust filmi çekimleri sırasında yaşanan bir olayla sarsıldı. Ünlü oyuncu Alec Baldwin, istemeden de olsa çekimlerde görüntü yönetmeni Halyna Hutchins’in ölümüne, Joel Souza’nın ise ağır yaralanmasına neden oldu. O zamandan beri soruşturması süren olayda son gelişmeler ise dikkat çekti.

Polis, soruşturmaya yardımcı olabileceğini düşünerek Baldwin’in telefonuna el koymaya çalışıyor. Ancak, üç haftadan daha uzun bir süre önce arama emri çıkarılmasına rağmen, yetkililer cihazı alamadılar.

Cumartesi günü Instagram sayfasında yayınladığı uzun bir videolu mesajda, müfettişlerden kasten kaçındığına dair iddiaların yalan olduğunu söyledi. Baldwin, “Telefonunuzu açıp fotoğraflarınızı ya da eşinize olan aşk mektuplarınızı ya da neyiniz varsa çekemezler. Bu zaman alan bir süreç. Ama tabii ki tüm bunlara uyacağız” dedi.

Cuma günü, New Mexico’daki kolluk kuvvetleri, telefonu almak için New York’taki yetkililerden yardım istedi. Soruşturmayı yöneten Bölge Savcısı Mary Carmack-Altwies, ofisinin New York Şerif Departmanı ve Baldwin’in avukatlarıyla birlikte Baldwin’in telefonundan Rust soruşturmasıyla ilgili her türlü materyali almak için çalıştığını söyledi.

16 Aralık’ta verilen arama emrinde müfettişler, film prodüksiyonuyla ilgili her türlü metin, resim, video veya aramayı aradıklarını söylediler.

