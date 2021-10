Alec Baldwin olayında kaynaklar onu suçluyor: “Daha önce de kontrol etmeden çocuk oyuncuya silah verdi”

Rust film setinde Alec Baldwin'in kurusıkı tabanca ile görüntü yönetmeninin ölümüne ve yönetmen yardımcısının da ağır yaralanmasına neden olduğu olayla ilgili, yapımda görev alan iki kaynak da silahlardan sorumlu Hannah Gutierrez-Reed'i işaret ediyor. Kaynaklar Reed'in daha önce de kontrol etmeden bir silahı 11 yaşındaki bir çocuk oyuncuya verdiğini belirtiyorlar.

Rust film setinde yaşanan olayla ilgili iddialar ortaya atılmaya devam ediyor. Son olarak Alec Baldwin’e silahı veren Hannah Gutierrez-Reed’in silahın güvenliğinden sorumlu olduğu beliritilirken, Reed’in daha önce de dikkatsiz davranışları olduğu belirtiliyor.

The Daily Beast’e konuşan Rust’ta görev alan iki kaynak Hannah Gutierrez-Reed’in Nicholas Cage’in filmi The Old Way setindeyken de 11 yaşındaki bir oyuncuya silahı doğru dürüst kontrol etmeden verdiğini iddia ettiler.

Kaynaklardan biri, “Silahlar konusunda biraz dikkatsizdi, silahları arada sırada sallıyordu” dedi ve Gutierrez-Reed’in çekim yerinin dışındaki bir arabaya üç silah koyduğunu ve birinci yönetmen yardımcısı Dave Halls’in silahı arabadan alıp, mermilerle dolu olduğundan habersiz Alec Baldwin’e getirdiğini söyledi.

SİLAHIN BOŞ OLDUĞU SÖYLENDİ

Ardından Baldwin’e silahın güvenli ve boş olduğu anlamına gelen “Soğuk silah” diye bağırıldı ve oyuncu da çekim sırasında silahı kameraya doğrulttu ve tetiği çekti, onu filme alırken yanlışlıkla Halyna Hutchins’i öldürdü ve arkasında duran yönetmen Joel Souza’yı da yaraladı.

Rust setindeki kaynaklar, 42 yaşındaki Halyna Hutchins’i öldüren ve 48 yaşındaki Souza’yı yaralayan ölümcül olayın yukarıdan aşağıya yapım sırasındaki başarısızlıkların bir sonucu olduğunu söyledi. Silahı Baldwin’e veren ve ona güvenli olduğunu söyleyen Halls’un silahı kontrol etmesi gerektiğini de eklediler.

Rust’ta görev alan bir başka kaynak da The Daily Beast’e yaşanan trajik olaydan önce sette diğer ekip üyeleri tarafından kazayla ateşlenen en az iki silah vakası olduğunu söyledi.

Hannah Gutierrez-Reed, The Old Way’in ateşli silahlar departmanına liderlik ettikten sonra geçen ay bir podcast röportajında, “İşi neredeyse kabul etmiyordum çünkü hazır olup olmadığımdan emin değildim, ama sorunsuz geçti” dedi.

