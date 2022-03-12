Alec Baldwin, ölümcül kazadan sonra filmi çekmeye devam etmek istemiş

Alec Baldwin Rust film setinde yaşanan ve görüntü yönetmeninin ölümüyle sonuçlanan kazadan sonra filmi çekmeye devam etmek istediğini söylüyor.

Sozcu.com.tr

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2021’in sonlarında Hollywood’da yaşanan trajik kaza tüm dünyayı şoke etti. Rust film çekimleri sırasında Alec Baldwin’e boş olduğu belirtilerek verilen silahı, oyuncunun ateşlemesiyle görüntü yönetmeni Haliyna Hutchins hayatını kaybederken yönetmen Joel Souza da ağır yaralandı.

Şimdi de Alec Baldwin’in Rust’ın çekimlerini bitirmek istediği ortaya çıktı. The New York Times tarafından elde edilen mahkeme belgelerine göre Baldwin, sette silahını ateşledikten sonra ölen Hutchins’in anısına oyuncu kadrosunu ve ekibin geri kalanını filmi bitirmeye teşvik etmeye çalıştı.

FİLMDEN ELDE EDİLEN KÂRLA HUTCHINS’İN AİLESİNİ DESTEKLEYECEKTİ

New York Times’ın haberine göre; Baldwin’in planı, Hutchins’in çocuğunu ve eşini filmden elde edilen kâr ve ayrıca bir sigorta ödemesi desteklemekti. Ancak yaşanan olay sonucunda Rust’ın çekimleri süresiz olarak ertelendi.

Hutchins’in dul eşi Matthew Hutchins, geçen ay Baldwin’e karısının haksız yere ölümü nedeniyle dava açtı. Ayrıca filmin yapımı sırasında güvenlik önlemlerini uygulamayan yapım şirketi ve Baldwin’e çok sayıda dava açıldı. Buna karşılık Baldwin, yapımcı ve oyuncu olarak Hutchins’in ölümünden mali olarak sorumlu olmadığını savundu.

Olaydan beri Baldwin, Hutchins’i öldüren silahın tetiğini çektiğini defalarca reddetti. Ayrıca, silahın dolu olduğunu bilmediğini de ileri sürmüştür. Hatta Baldwin, ABC News’e verdiği bir röportajda Hutchins’in ölümünden sorumlu hissetmediğini de söyleyerek tepki toplamıştı.

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