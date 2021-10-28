Alec Baldwin’in set çalışanını öldürdüğü “kaza” aydınlandı

Yapımcısı olduğu Rust isimli filmin çekimi sırasında görüntü yönetmenini kuru sıkı tabandan çıkan mermiyle öldüren ve filmin yönetmeni de olan yazarı vuran Alec Baldwin'in yaşadıklarıyla ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı.

Sozcu.com.tr

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Ünlü oyuncu Alec Baldwin’in geçen hafta Rust filminin çekimleri sırasında tabancadan çıkan mermilerle görüntü yönetmeni Halyna Hutchins’i vurarak öldürmüş ve yönetmen Joel Souza’yı yaralamıştı. Olayın yankıları sürerken, suçlamaların yöneltildiği isimlerin başında gelen Rust’ın yönetmen yardımcısı Dave Halls ile ilgili yeni iddialar ortaya atıldı.

Yetkililer yaptıkları inceleme sonucunda Alec Baldwin’in deneme çekimleri sırasında gerçek mermiyle atış yaptığını tespit ederken 45 kalibrelik Colt marka tabancanın kuru sıkı olmadığını açıkladı. Yetkililer, “Bu silah gerçek ve antika bir silah ve çekimlerden önce içindeki kurşunlarla ilgili inceleme yapılmadı” açıklamasını yaptı.

Yeminli ifadeler de kamuoyu ile paylaşıldı. Halls’ın sorgu sırasında, “Silahı Baldwin’e vermeden önce bütün mermileri incelemem gerekirdi fakat bunu yapmadım” dediği de ortaya çıktı. Henüz olayla ilgili bir cinayet soruşturması başlatılıp başlatılmayacağı ile ilgili bir bilgi verilmedi.

Olayla ilgili FBI’ın da devreye girdiği ve setteki yaklaşık 600 kanıtın incelendiğini açıklayan yetkililer, FBI’ın Virginia’daki laboratuvarında incelemelerin devam edeceğini de aktardı. Yerel makamlar ünlü oyuncu Baldwin’i yeniden sorgulayabileceklerinin de altını çizdi. Yetkililer, “Bütün seçenekler masada… Şu aşamada kimse temize çıkmadı” dedi.

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