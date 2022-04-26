Alec Baldwin’in set çalışanını vurduktan sonra yaşananlar ortaya çıktı

Geçen yıl Rust isimli filmin setinde set çalışanlarını vuran ve görüntü yönetmeninin ölümüne sebep olan ünlü oyuncu Alec Baldwin ile ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı.

Sozcu.com.tr

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Geçen yıl yapımcıları arasında yer aldığı Rust filminin setinde çekim sırasında silahı ateş alan ve görüntü yönetmeni Halyna Hutchins’i vurarak öldüren Alec Baldwin ile ilgili soruşturma devam ederken Santa Fe’de yetkililer yaşananların ardından çekilen görüntüleri kamuoyu ile paylaştı.

Vurulduktan sonra gelen sağlık görevlilerinin vücudundaki kamera ile çekilen görüntüler anbean görüntülenirken sağlık görevlilerinin Hutchins’i kurtarmak için yoğun bir çaba sarf ettiği görülüyor.

Videoda sağlık görevlileri “Halyna, bizim kal” diye bağırırken duyuluyor. 42 yaşında yaşamını yitiren Hutchins’in bu süreç boyunca zeminde bilinci kapalı bir şekilde yattığı görülüyor.

Video görüntülerinde Alec Baldwin de arka planda görülüyor. Yayınlanan bir diğer videoda ise Baldwin, Hutchins’in nasıl olduğunu soruyor ve bazı konuşmalar oluyor. Yayınlanan görüntülerde Baldwin’in sorgulandığı görülüyor.