Alelacele nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘alelacele’ bitişik mi ayrı mı yazılır?

Alelacele nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘alelacele’ bitişik mi ayrı mı yazılır?

Türk Dil Kurumu (TDK) güncel yazım kılavuzu ile internet ortamında hizmet vermektedir. Birçok kelimenin nasıl yazıldığı bu güncel sözlük sayesinde online olarak sorgulanabilmektedir. Bu sayfada en çok sorgulanan sözcük tipleri bitişik ya da ayrı yazılması gerekenlerdir. Bu sözcüklerden biri de 'alelacele'dir. Alelacele mi, alel acele mi? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Türkçede özellikle iki sözcüğün yan yana gelerek oluşturduğu yeni sözcük ya da sözcük öbeklerinin nasıl yazıldığı çok karıştırılır. Türkçeyi yazım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanmak isteyenlerin sık sık yazılışını merak ettikleri sözcüklerden biri de ‘alelacele’dir.

ALELACELE NE DEMEK: Çabucak

ALELACELE NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin “alelacele, alel acele” olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı alelacele şeklinde olmalıdır. Yani birleşik yazılmalıdır.

alel acele (Yanlış kullanım)

alelacele (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Hiç düşünmeden, alelacele aldığı kararlar başına iş açtı.”