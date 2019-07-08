Alelacele nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘alelacele’ bitişik mi ayrı mı yazılır?
Türkçede özellikle iki sözcüğün yan yana gelerek oluşturduğu yeni sözcük ya da sözcük öbeklerinin nasıl yazıldığı çok karıştırılır. Türkçeyi yazım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanmak isteyenlerin sık sık yazılışını merak ettikleri sözcüklerden biri de ‘alelacele’dir.
ALELACELE NE DEMEK: Çabucak
ALELACELE NASIL YAZILIR?
Bu kelimenin “alelacele, alel acele” olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı alelacele şeklinde olmalıdır. Yani birleşik yazılmalıdır.
alel acele (Yanlış kullanım)
alelacele (Doğru kullanım)
Cümle içinde kullanımı:
“Hiç düşünmeden, alelacele aldığı kararlar başına iş açtı.”