Alerji nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre alerji mi, allerji mi?

Alerji nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre alerji mi, allerji mi?

Türkçe'de kullanılan bir çok kelime söyleyiş ve yazılış biçimlerindeki farklılıklar nedeniyle yanlış yazılır. Bu kelimelerden biri de ‘alerji’dir. Alerji mi, allerji mi? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘alerji'dir.

ALERJİ NE DEMEK:

1- Birtakım yiyecek, ilaç, toz, koku vb.ne hastalık derecesinde gösterilen aşırı tepki:

2- Bir kimseye veya bir şeye karşı olumsuz yönde duyulan aşırı duyarlılık

ALERJİ NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin “alerji mi, allerji mi” olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı alerji şeklinde olmalıdır.

allerji (Yanlış kullanım)

alerji (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Fıstık ezmesine karşı alerjisi varmış.”