Alerji nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre alerji mi, allerji mi?
Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘alerji'dir.
ALERJİ NE DEMEK:
1- Birtakım yiyecek, ilaç, toz, koku vb.ne hastalık derecesinde gösterilen aşırı tepki:
2- Bir kimseye veya bir şeye karşı olumsuz yönde duyulan aşırı duyarlılık
ALERJİ NASIL YAZILIR?
Bu kelimenin “alerji mi, allerji mi” olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı alerji şeklinde olmalıdır.
allerji (Yanlış kullanım)
alerji (Doğru kullanım)
Cümle içinde kullanımı:
“Fıstık ezmesine karşı alerjisi varmış.”