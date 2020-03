Alevilere hakaret eden Pınar Fidan, savcılığa şikayet edildi

Tuz Biber isimli stand-up programında Aleviler ile ilgili, “Toplayıp hepsini bir otele tıkıp yakabilirsin. Geçmişte örnekleri var” cümlelerini sarf eden ve binlerce insanın tepkisini çeken Pınar Fidan hakkında Gaziantep Barosu yönetim Kurulu Üyesi Avukat Erdem Gökpınar, şikayette bulundu.

Gökpınar, Fidan’ın “Hakaret” ve “Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik” ile “Suçu ve Suçluyu Övme” suçlarını işlediğini öne sürerek, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu.



GÖSTERİNİN YAPILDIĞI MEKANDAN ÖZÜR

Bu arada gösterinin yapıldığı Aylak isimli mekan da bir özür metni yayınladı. O açıklamada şöyle:

“Geçtiğimiz günlerde mekanımızda sahne alan kişinin gösterisiyle ilgili medyada çıkan olumsuz haberler ve sosyal medyadan gelen tepkiler üzerine sizleri konuyla ilgili bilgilendirmek istedik. Aylak Bar kurulduğu günden bu yana birçok konser, şiir dinletisi ve farklı sahne performansına ev sahipliği yapan bir mekandır. Bu şekilde gündeme gelmek bizleri derinden üzdü. Öncelikle şunu belirtmek isteriz ki, genç yeteneklere her zaman kapılarına açan işletmemizin rolü yapılan gösterilere mekân sağlamaktır. Bu gösteriler farklı birçok mekânda sahnelenen gösterilerdir. Gösterilerin içerik üretimi sanatçıların sorumluluğundadır. Bahsi geçen kişinin mekanımızla organik bir bağı yoktur. Bundan sonrasında da herhangi bir bağı olmayacaktır. Yüreği incinen tüm dostlarımızın üzüntüsüne ortağız. Aylak Bar olarak, ayrımcılık yapmadan toplumun her kesiminin her zaman yanındayız ve herkesi sevgiyle kucaklıyoruz.”

KENDİSİNİ BÖYLE SAVUNMUŞTU

Pınar Fidani Tuz Biber isimli stand-up gösterisinde Madımak Katliamı’na da göndermede bulunarak “Toplayıp hepsini bir otele tıkıp yakabilirsin. Geçmişte örnekleri var” ifadelerini kullanmıştı. Tepkiler üzerine Instagram hesabından bir açıklama yapan Fidan, ironi yaptığını savunmuş, kendisinin de Alevi olduğunu yazmıştı. Tepkilerin artması üzerine ise Fidan, hesabını kapatmıştı.