Alex Pall: Yanlış bir gerçeklik algımız var

Dünyanın en çok dinlediği ikililerden ‘The Chainsmokers’, İstanbul’daki ilk konserini 3 Ağustos’ta KüçükÇiftlik Park’ta verecek. Amerikalı DJ’ler Alex Pall ve Andrew Taggart tarafından kurulan grup, İstanbullu dinleyicilerinin karşısında en iyi performanslarını sergilemeyi amaçlıyor...

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– İstanbul'daki ilk konserinizde sizi sevenler neler beklemeli?

Andrew Taggart: Bu konser için çok heyecanlıyız. Dünyanın yeni bir yerinde, yepyeni hayranların karşısına çıkma hissinin eşi benzeri yok.

– Şarkınız ‘Closer', YouTube üzerinden 2 milyarın üzerinde izlendi. Bu size ne hissettiriyor?

A.T.: ‘Closer'dan gurur duyuyorum ve sözünü ettiğiniz bu rakamlar şarkının ne kadar başarılı olduğunu kanıtlıyor fakat müzik yaparken bu tür şeyleri düşünmüyoruz. Kısaca; başarımızla gurur duyuyoruz.

Sınır olmasını istemiyoruz

– Amacınızın müzik türleri arasındaki çizgiyi bulanıklaştırmak olduğunu söylemiştiniz. Neden böyle bir amacınız var?

Alex Pall.: Müzik yapmak istediğimiz zaman karşımızda sınır olmasını istemiyoruz. Bu nedenle de kendi müziğimizi yapıyoruz.

Tutkumuz müzik

– ‘Sick Boy' şarkınızda narsizm sorununa değiniyorsunuz. Bu konudaki gözlemleriniz nedir?

A.P.: Şu sıralar en görünür yer internet; özellikle de Instagram. Yanlış bir gerçeklik algımız var ve hepimiz kusursuz hayatlar yaşadığımızı, kusursuz göründüğümüzü ve harika şeyler yaptığımızı düşünüyoruz fakat bu gerçek değil.

– Müzik grubu olarak sizi ne mutlu eder?

A.T.: Tutkumuz; müzik ve arkadaşlarımızla bir araya gelmek. Bizi en çok müziğimizi paylaşmak mutlu eder.