Alex Pall: Yanlış bir gerçeklik algımız var

– İstanbul'daki ilk konserinizde sizi sevenler neler beklemeli?
Andrew Taggart: Bu konser için çok heyecanlıyız. Dünyanın yeni bir yerinde, yepyeni hayranların karşısına çıkma hissinin eşi benzeri yok.
– Şarkınız ‘Closer', YouTube üzerinden 2 milyarın üzerinde izlendi. Bu size ne hissettiriyor?
A.T.: ‘Closer'dan gurur duyuyorum ve sözünü ettiğiniz bu rakamlar şarkının ne kadar başarılı olduğunu kanıtlıyor fakat müzik yaparken bu tür şeyleri düşünmüyoruz. Kısaca; başarımızla gurur duyuyoruz.
– Amacınızın müzik türleri arasındaki çizgiyi bulanıklaştırmak olduğunu söylemiştiniz. Neden böyle bir amacınız var?
Alex Pall.: Müzik yapmak istediğimiz zaman karşımızda sınır olmasını istemiyoruz. Bu nedenle de kendi müziğimizi yapıyoruz.
– ‘Sick Boy' şarkınızda narsizm sorununa değiniyorsunuz. Bu konudaki gözlemleriniz nedir?
A.P.: Şu sıralar en görünür yer internet; özellikle de Instagram. Yanlış bir gerçeklik algımız var ve hepimiz kusursuz hayatlar yaşadığımızı, kusursuz göründüğümüzü ve harika şeyler yaptığımızı düşünüyoruz fakat bu gerçek değil.
– Müzik grubu olarak sizi ne mutlu eder?
A.T.: Tutkumuz; müzik ve arkadaşlarımızla bir araya gelmek. Bizi en çok müziğimizi paylaşmak mutlu eder.