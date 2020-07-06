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Aleyna ne demek? Aleyna isminin kısaca anlamı…
Aleyna ne demek? Aleyna isminin kısaca anlamı…
Kız ve erkek isim anlamları yeni bebek sahibi olacak çiftler tarafından en çok araştırılan konular arasındadır. Bu isimlerden biri de Aleyna'dır. Kız isimleri arasında popülerliğini koruyan Aleyna ismi anlamıyla da beğeni kazanıyor. İşte Aleyna isminin anlamı...
Sozcu.com.tr
Kültür Sanat 6 Temmuz 2020 - 10:20

Bebek isimleri eskiden takvimlerden takip edilirdi. Şimdilerde ise online isim sözlüklerinden anlamlarıyla beraber bulunabiliyor. Anne-baba adaylarının isim anlamı ararken birkaç kriteri bulunuyor. Bazıları klasik isimleri severken bazıları ise daha önce duyulmamış isimleri tercih ediyor. Bazıları için de isimlerin dini anlamları büyük önem taşıyor.

İsimler sözlüğünde anlamı en çok araştırılan isimlerden biri de Aleyna’dır. ‘Aleyna ismi ne anlama geliyor?’ haberimizden kısaca anlamını okuyabilirsiniz.

ALEYNA’NIN İSİM ANLAMI

Aleyna ismi Arapça kökenlidir ve Kuran'da “bize, bizim, bizim üstümüze” anlamında kullanılmıştır.

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Son güncelleme: 10:21 - 06.07.2020
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