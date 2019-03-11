Aleyna Tilki’den Özdemir Erdoğan’a sert yanıt

Aleyna Tilki, kendisini eleştiren duayen sanatçı Özdemir Erdoğan ile ilgili "Yenilgiye uğramış" yorumunu yaptı.

Genç yaşına rağmen sansasyon yaratan hareketleri ve şarkıları ile pop müzik dünyasında bir yer edinen Aleyna Tilki, kendisini ve Selda Bağcan’ı eleştirerek, “Aleyna diye bir kız var, ‘O sen olsan bari' diyor. Seksten bahsediyor. ‘Ben nasılsa bunu yapacağım biriyle, o sen ol bari' diyor. Bu kızı 12-20 yaş arasındaki kızlarımıza rol modeli olarak gösteriyorlar. Selda Bağcan'ı, Aleyna Tilki'yle konsere çıkardılar. Yazıklar olsun! Omurgalı bir sosyal demokrat değilmiş demek ki” demişti.

Tilki, Erdoğan’ın bu sözlerine Twitter’dan cevap verdi. İmalı bir mesaj yazan Tilki, şöyle dedi:

“Yavaşlamamı dilemeye, yavaşlamam için direnmeye devam etsinler… Ben 18 yılı, 30 yıldır savaşıyormuş gibi yendim bile. Zamanın galibi bir kez olunur, oldum. Zaferin tadını almış birini, yenilgiye uğramışlar durduramaz…”