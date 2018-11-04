Ali Atay kolları sıvadı… Yeni film geliyor!

Yapımını Taff Pictures’ın üstlendiği, senaryosunu Ali Atay, Feyyaz Yiğit ve Aziz Kedi'nin kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda da Ali Atay’ın oturduğu ‘Cinayet Süsü’ adlı sinema filminin çekimleri başladı. Usta oyuncu kadrosunun bir araya geldiği filmin başrollerini Uğur Yücel, Cengiz Bozkurt, Binnur Kaya, Feyyaz Yiğit ve Mert Denizmen paylaşıyor.
Cinayet Süsü; ülke tarihinin en gizemli seri katil vakasını çözmeye çalışan Cinayet Büro ekibinin kahkaha dolu hikayesini konu alıyor. Ön hazırlık çalışmaları 8 hafta süren filmin çekimleri geçtiğimiz günlerde İstanbul’da başladı.
Sinema sektörüne ‘Ölümlü Dünya’ ile yeni bir soluk getiren Ali Atay’ın polisiye komedi türündeki yeni sinema filmi ‘Cinayet Süsü’ sinemaseverlerle beyazperdede buluşacak.