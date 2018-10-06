Ali Atmaca ve Ayşen Karakaya’dan sergi: Gümüşlük Büyücüleri

Ekol Sanat Galerisi, 5’inci sezonun ilk sergisinde Ali Atmaca ve Ayşen Karakaya’nın “Gümüşlük Büyücüleri” adlı sergisine ev sahipliği yapıyor. Uzun yıllardır Bodrum’da yaşayan Ali Atmaca ve Ayşen Karakaya’nın son dönemde yarattıkları birbirinden farklı 50 adet eserden oluşan “Gümüşlük Büyücüleri” adlı sergi ilk defa İzmir’de Ekol Sanat Galerisi’nde sanatseverlerle buluştu. Sergi 5 Aralık Çarşamba gününe kadar Ekol Sanat Galerisi’nde izlenebilecek.

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Yunus Emre ÇINAR

Ekol Sanat Galerisi Başkanı Opr. Dr. Mehmet Baz, “Bu zamana kadar sanat galerimizde Türk resim sanatının önemli temsilcilerini sanatseverlerle buluşturduk. Bu sezona da Ali Atmaca ve Ayşen Karakaya'nın “Gümüşlük Büyücüleri” adını verdikleri sergi ile başlıyoruz. Kendilerini 2 yıl önce yine sanat galerimizde ağırlamıştık. Ekol Sanat Galerisi olarak Ali Atmaca ve Ayşen Karakaya ile yeniden bir arada olduğumuz için mutluyuz” dedi.

Serginin adındaki büyücü kelimesini yaratıcı olarak anlatmak istediklerini belirten Ali Atmaca, “Sanatçılar bir tür büyücülerdir. Kendi ruhlarını eleştiriyorlar. Bu işi yapsa yapsa büyücüler yapar dedik ve sergimizi ‘Gümüşlük Büyücüleri’ diye tanımladık. Biz Ayşen hanımla birlikte resimde anarşist ve devrimciyiz. Ben figürlerimi çıplak çiziyorum ve hiç erkek figürü kullanmıyorum. Erkekler kaba oldukları ve kadınlara eziyet ettikleri için eserlerimde hemcinslerimi kullanmamayı tercih ediyorum. Benim eserlerimde kedi, kuş gibi hayvan figürleri bile dişidir” ifadelerini kullandı.



‘SES ÇIKARMA YOLUMUZ SANATIMIZ’

Ayşen Karakaya ise “Biz sanatçılar naif ve kabuğu ince karakteriz” diyerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bizim silahımız sanatımız. Başka bir şey kullanmayı bilmeyiz. Ok atamıyoruz ama boya atıyoruz. Bizim ses çıkarma yolumuz sanatımızdır.”