Ali Cem Köroğlu virüsten öldü sanatçılar isyan etti

Devlet Tiyatroları dekoratörü Ali Cem Köroğlu Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Sanatçılar, Türkiye'de sokağa çıkma kısıtlaması dahil çok ciddi tedbirler alınırken tiyatroların açık tutulmasına isyan etti. Sadece İzmir'de 50 tiyatrocunun testinin pozitif çıktığı belirtiliyor.

Devlet Tiyatroları (DT) dekoratörü Ali Cem Köroğlu 62 yaşında korona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti.

Geçen hafta prömiyeri yapılan tek kişilik “Karıncalar / Bir Savaş Vardı” oyununun oyuncusu, tiyatro sanatçısı Akın Kurt’un prömiyerden bir gün sonra yaptırdığı Covid-19 testi pozitif çıkmıştı.

Oyundan sonra test yaptıran teknik ekipten de çok sayıda kişide korona virüsüne rastlandı. Oyunun kostüm tasarımcısı Ali Cem Köroğlu da Ankara’da yoğun bakıma alınmıştı. .

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt’un oğlu olan Akın Kurt’un virüsü, oyunu izlemek için Ankara’dan gelen annesinden almış olabileceği iddia ediliyor..

SANATÇILAR İSYANDA

Sanatçılar, tüm dünyada ve Türkiye'de ölümlerin en üst seviyeye çıkması nedeniyle çok ciddi kısıtlamalar uygulamaya konulurken, tiyatro, opera ve orkestraların açık tutulmaya devam edilmesine ve bu nedenle yaşanan ölümlere isyan etti.

Tiyatro birlikleri ve sendikalarından peş peşe gelen açıklamalardaki detaylar ürkütücü tabloyu ortaya koydu.

“SURUMSUZLUK, CEHALET VE İHMALLER ZİNCİRİ”

Devlet Tiyatrosu Sanatçıları Derneği (DETİS):

“İzmir'den çok tatsız ve kötü söylentiler yayılmakta, büyük bir sorumsuzluk, cehalet ve ihmaller zinciri sonucunda Ali Cem Köroğlu'nu yitirdiğimiz gerçeği yüzümüze tokat gibi çarpmaktadır. Sürecin şeffaflaşması gerekmektedir. Bu kurumsal olarak darbe almamızın önüne de geçecektir.

28 Ekim 2020 tarihli Bakanlık genelgesiyle, Devlet Tiyatroları'nın Kültür ve Turizm Bakanlığına yetki devri gerçekleşmiştir. Her ne kadar bakanlık “sehven” olduğunu açıklasa da, yetkilerin iade edildiğine ilişkin bir evrak kuruma ulaşmamıştır. Bürokrasi sanatın gerekli isterlerini bilemez. Köroğlu'nu ölüme götüren olaylar zincirinin ilk halkasını burada aramak gerekir.

Durumun vahameti ortadadır. Konuyla ilgili çok acil bir soruşturma, Devlet Tiyatroları üst yönetim yetkisinin bürokrasiye devri ile ilgili olarak, bakanlıktaki “karar vericileri” de kapsayacak şekilde başlatılmalıdır.

Devlet Tiyatrolarında olaydan birinci derecede sorumlu yetkililerin soruşturma sürecinde, olayın gidişatını etkilememeleri adına “tedbiren” görevden el çektirilmesi gerekmektedir. Bu soruşturma sürecinin, görevden el çektirilen yetkililer için de kendilerini aklama adına bir fırsat olduğu unutulmamalıdır.

Acil olarak perdeler corona sürecini kapsayacak biçimde süresiz kapatılmalıdır.

Eğer söylendiği gibi yaşadığımız olağanüstü salgın sürecinde karantinaya sadık kalmayan bir oyuncunun duruma sebebiyet verenlerden biri olduğu ortaya çıkarsa, kurumla derhal ilişiği kesilmelidir.

Devlet Tiyatrosu yetkililerinin prova ve temsil süreçlerinde çalışanlarına neden test yapmadığı da soruşturma kapsamında özellikle ele alınmalıdır.”

KÜLTÜR SANAT SEN: İZMİR’DE 50 TİYATROCU POZİTİF

“İzmir Devlet Tiyatrosu'nda Akif Yeşilkaya'nın yönettiği “ Karıncalar/Bir Savaş Vardı” oyununda tam anlamıyla bir COVID-19 skandalı yaşanmıştır.

İzmir Devlet Tiyatrosu'nda çalışanlar kendi olanaklarıyla Covid-19 testi yaptırmıştır. Yaptırılan test sonuçlarına göre yaklaşık 50 kişi pozitif diğerleri ise temaslı olarak gözlem altındadır. Pozitif teşhis konulan bazı sanat emekçilerinin durumu ağırdır.

Bu durum tam anlamıyla bir skandaldır. Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nün içinde bulunduğumuz olağanüstü süreçte COVİD-19 salgınını yönetemediği açık ve net ortadadır.

Bu yönetememe, insanların sağlığını tehdit eden ve ağır sonuçlar doğuran bir hale dönüşmüştür. Maskenin ve sosyal mesafenin mesleğin doğası gereği hiçbir şekilde kullanılamadığı tiyatroda, oyunların oynanmasına devam edilerek pek çok sanat emekçisinin hayatı tehlikeye atılmıştır.

Üstelik bu durum saklanmış, hasıraltı edilmeye çalışılmış, kamuoyuna yansıması engellenmek istenmiştir. Yaşanan bu süreç tam bir kâbustur. Bir an önce gerekli tedbirlerin alınmasını ve bu kapsamda sahnelerin süresiz olarak kapatılmasını talep ediyoruz.”

OYUNCULAR SENDİKASI: SEKTÖRÜMÜZDE ÖLÜMLER GÖRMEK İSTEMİYORUZ

“Bu konudaki ihmaller mutlaka ivedilikle araştırılmalı ve gereken yapılmalıdır. Sektörümüzde çalışma hayatından ötürü COVID-19 kaynaklı ölümler görmek istemiyoruz. Gerekli önlemlerin derhal alınması için harekete geçilmelidir! Önce hayat sonra sanat.”

OPERA SANATÇISI DA POZİTİF

Bir kötü haber de Samsun Devlet Opera ve Balesi'nden geldi. Pandemiye rağmen konser programları devam eden Samsun'da Opera Sanatçısı Esra Büyükeller Arslantürk’ün testinin de pozitif çıktığı ve tedavisinin hastanede devam ettiği bildirildi. Tüm arkadaşlarının yoğun bir çabayla Arslantürk için plazma aradığı öğrenildi.