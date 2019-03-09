Ali Cihan’dan yeni tekli: Kimileri Birileri

Uzun yıllardır müzik piyasasında olan ve Multitap grubundan tanınan Ali Cihan, 3 yıl aradan sonra"Kimileri Birileri" isimli teklisi ile dönüş yaptı.

Ali Baba lakaplı Ali Cihan, daha önceki şarkılarından farklı bir çalışma ile dinleyicilerin karşısında. Rebel Moves ve ABD’li grup Clutch parçalarından oluşturulan Kimileri Birileri, dikkat çekici bir remake çalışması. Hem müziği hem sözleri ile bir kolaj yaratan Ali Cihan, şarkı sözlerinde ise Remzi Mete Yavuz’un şiirlerinden alıntılar ile kendi cümlelerini harmanlayarak dinleyiciye mesajını kendine has tavrıyla iletiyor.

Multitap ile “Vay Arkadaş” filmine yaptığı “Ful Depo” şarkısı ile ilk kez mikrofon başına geçen Ali Cihan, solo çalışmaları “Derman” ve “Bizim Sesimiz” ile müzikseverlerin dikkatini çekmişti.

Düzenlemesini Sertaç Özgümüş ve Ali Cihan'ın birlikte yaptığı, klip yönetmenliğini ise Bora Çifterler’in üstlendiği

“Kimileri Birileri” dün GTR Müzik etiketi ile tüm dijital platformlarda yerini aldı.