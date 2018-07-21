Ali Gürlü yoğun bakımda

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71 yaşındaki Türk halk müziğinin usta sanatçısı Ali Gürlü'nün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Gürlü'nün kalp rahatsızlığı nedeni ile yoğun bakıma kaldırıldığını duyuran ünlü sanatçı Onur Akay, usta sanatçı için sevenlerinden dua istedi.

Aynı zamanda TRT'de uzun yıllar sunuculuk yapan usta sanatçı ile ilgili bir yazı kaleme alan Akay, “O, halk müziğinin usta sesi ve yılların sunucusu. Onu, TRT radyo ve televizyonlarından tanıyorsunuz. Çekemedim Akça Kızın Göçünü isimli türkü ile tanıdığımız TRT Türk halk müziği sanatçısı Ali Gürlü, ciddi bir kalp rahatsızlığı nedeni ile maalesef yoğun bakıma kaldırıldı ve durumu çok ağır. Usta sanatçımız, sevenlerinden dua bekliyor. Haydarpaşa Numune Hastanesi Koroner Yoğun Bakım Ünitesi'nde yatan 71 yaşındaki sanatçımız için, dualarınızı eksik etmeyin. Çok sayıda sevilen türküyü ilk yorumlayan Ali Gürlü, rahatsızlanmadan önce TRT Türkü'de ‘Türkü Faslı’ isimli bir program yapıyordu. Türkülerin naif sesine acil şifalar diliyorum” ifadelerini kullandı.

ALİ GÜRLÜ KİMDİR?

1947 yılında Eskişehir Mahmudiye’de dünyaya gelen Ali Gürlü, 1966 yılında TRT’nin açtığı stajyer sanatçı sınavını kazanarak, İstanbul Radyosu’nda çalışmaya başladı. Üç yıl süren bir eğitimden sonra askerlik görevini de tamamladı ve 1970 yılında TRT İstanbul Radyosu’nda Türk halk müziği sanatçısı olarak göreve başladı. Çok sayıda albümleri olan ve 1997 yılında emekli olan usta sanatçı, TRT ekranlarında televizyon programları yapmaya ve konserler vermeye devam ediyordu.