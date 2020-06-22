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Ali ne demek? Ali isminin kısaca anlamı…
Ali ne demek? Ali isminin kısaca anlamı…
Erkek ve kız isim anlamları yeni bebek sahibi olacak çiftler tarafından en çok araştırılan konular arasındadır. Bu isimlerden biri de Ali'dir. Erkek isimleri arasında popülerliğini koruyan Ali ismi anlamıyla da beğeni kazanıyor. İşte Ali isminin anlamı...
Sozcu.com.tr
Kültür Sanat 22 Haziran 2020 - 10:29

Bebek isimleri eskiden takvimlerden takip edilirdi. Şimdilerde ise online isim sözlüklerinden anlamlarıyla beraber bulunabiliyor. Anne-baba adaylarının isim anlamı ararken birkaç kriteri bulunuyor. Bazıları klasik isimleri severken bazıları ise daha önce duyulmamış isimleri tercih ediyor. Bazıları için de isimlerin dini anlamları büyük önem taşıyor.

İsimler sözlüğünde anlamı en çok araştırılan isimlerden biri de Ali’dir. ‘Ali ismi ne anlama geliyor?’ haberimizden kısaca anlamını okuyabilirsiniz.

ALİ’NİN İSİM ANLAMI

Ali ismi Arapça kökenlidir ve yüce, ulu, yüksek, mevki, makam bakımından en üstün anlamındadır.

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Son güncelleme: 10:30 - 22.06.2020
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