Ali Nesin: Nesin Vakfı’nın banka hesapları bloke edildi

Aziz Nesin'in oğlu matematikçi Ali Nesin, Nesin Vakfı'nın banka hesaplarının İstanbul Valiliği tarafından bloke edildiğini duyurdu.

Sozcu.com.tr

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Yazar Aziz Nesin tarafından kurulan Nesin Vakfı’nın banka hesaplarının İstanbul Valiliği tarafından bloke edildiği açıklandı.

Aziz Nesin’in oğlu matematikçi Ali Nesin, Twitter’da “Yetti ama” notuyla paylaştığı açıklamada, “Valilik banka hesaplarımızı bloke etti. Bu vakıfta maaşlı çalışan var, okuyan, beslenen çocuk var demeden, acımasızca… Bir yere kaçtığımız, kaçacağımız da yok, devlet istediği zaman istediğini alır zaten. Banka hesaplarımızı bloke etmek en hafif deyimle ancak hoyratça bir tavır olabilir” dedi.

Ali Nesin, şu ifadeleri kullandı:

“Sevgili dostlar, valilik banka hesaplarımızı bloke etti. Bu vakıfta maaşlı çalışan var, okuyan, beslenen çocuk var demeden, acımasızca… Bir yere kaçtığımız, kaçacağımız da yok, devlet istediği zaman istediğini alır zaten. Banka hesaplarımızı bloke etmek en hafif deyimle ancak hoyratça bir tavır olabilir.”

“Konuyu kısaca anlatayım. 2017’de sizlerin de katkısıyla komşu araziyi satın almış, böylece Nesin Vakfı'nı büyütmüştük. Babamın hayaliydi, gerçekleştirdik.”

“Geçen yıl, İsmailağa cemaatinden olduğu anlaşılan Rabıta Vakfı yeni aldığımız bu arazinin hemen yanına yerleşti. Böylece onlarla komşu olduk. Eksantrik ve hatta sevimli bulduğum bu cemaatin yanı başımıza gelmesinden hiç rahatsız olmadım, hatta aksine, gülümsemeyle karşıladım. Türkiye farklı inançların, farklı görüşlerin, farklı yaşam tarzlarının bir arada barış içinde yaşayacakları bir ülke olmalı çünkü, aksi hâlde hiçbirimize huzur yok. 1995 Temmuzunda ülkeye döndüğümde de bu düşüncedeydim, bugün de bu düşüncedeyim. Siyasi tavırlarımı biliyorsunuz… Ama olaylar hiç de umduğum gibi seyretmedi.”

“FOTOĞRAFLARIMIZI ÇEKİP, ÖZEL HAYATIMIZI İHLAL ETTİLER”

“Yanı başımızda kalabalık ve yüksek sesli ayinler düzenlediler. Bakışlarından ve hareketlerinden rahatsız olmamızı istedikleri anlaşılıyordu. Fotoğraflarımızı çekip özel hayatımızı ihlal ettiler. Tehdit ettiler. Çatalca’da aleyhimize dedikodular çıkardılar. Hiç nedensiz düşmanca bir tavır içine girdiler. Kaçak bir cami (ya da mescit) inşaatına başladılar. İçlerinden biri bize fiziken saldırdı. Hiçbir zaman tahriklerine kapılmadık ama gerekeni yaptık; ne yazık ki şikayetlerimizin hepsi resmî mercilerden geri döndü. Arkaları sağlam anlaşılan. Buraya kadar olanlar o kadar önemli değil, biz bu tür mücadelelerle çok haşır neşir olduk, âdeta nasırlaştık. Sonrası daha vahim.”

“ARAZİYİ VE TOPLANAN PARAYI İSTİYORLAR”

“Bir ay önce valilik, izinsiz bağış kampanyası yaptığımız gerekçesiyle banka hesaplarımızı bloke etti. Şu anda paramıza ulaşamıyoruz. Hem araziyi hem de o süreçte toplanan parayı istiyorlar. Bir ay boyunca sorunu diyalogla, güzellikle, bu ülkeye ve insanlarına inanan uygar insanlar gibi çözmeye çalıştık, ama olmadı.”

“İzinsiz bağış kampanyası dedikleri de bir Facebook duyurusundan ibaret. Kaldı ki o zamanlar sosyal medya duyurularını kampanyadan sayan bir kanun maddesi de yoktu, üç dört yıl sonra çıktı.”

“Son bir söz: Nesin ailesi bu ülkenin düşmanı değildir, aksine, Birinci Dünya Savaşı’na, ardından gönüllü olarak Kurtuluş Savaşı’na katılan dedemi de sayarsak, üç kuşaktır karşılıksız bu halka hizmet ediyoruz, izin verirlerse daha da edeceğiz. Yetti ama! Ali Nesin”

NESİN VAKFI’NIN YÖNETİCİSİ: BİZE SALDIRDILAR

SÖZCÜ’ye konuşan Nesin Vakfı yöneticisi Süleyman Cihangiroğlu da şu bilgileri verdi:

“Yardım toplama kanununa muhalefetten dolayı tüm banka hesaplarımıza bloke konmuş durumda. Yani içinde öz kaynaklarımızın olduğu hesaplar da var, kira gelirleri, telif haklarımız da var. 20-30 yıl önce açılmış hesaplarımızın da dahil olduğu tüm hesaplarımız. Nesin Vakfı kurulduğu günden bu yana bağış toplama hakkına sahip bir kuruluştur. Kuruluş amacında vardır, ilk kez alıyor değil. 50 yıldır bağış alıyor. Kaldı ki böyle bir şey olsa bile, katılmıyorum ama varsayalım ki Nesin Vakfı böyle bir hata yaptı, tüm hesaplarına ya da bir hesabına bile bloke konulacak bir durum değil bu. Nesin Vakfı üç gün önce kurulmuş bir vakıf değil. Bir yere kaçtığı yok. İdari mahkeme kararı sonucunda ne çıkarsa ona göre işlem yapılırdı ama durum bu.”

RABITA VAKFI İLE YAŞANAN TARTIŞMALAR

Ali Nesin yaptığı açıklamada, Çatalca’da komşu arazide bulunan İsmailağa cemaatinden Rabıta Vakfı ile yaşanan tartışmaya vurgu yapılmıştı.

Cihangiroğlu, Rabıta Vakfı ile yaşanan tartışmaları ise şöyle anlattı:

“Rabıta Vakfı, 2020 Mayıs’ında bu bölgeye geldi. Çok tatsız, nahoş durumlar oldu. Akabinde bunca yıldan sonra tartışmaların hemen ardından vakfımıza müfettişler gelmeye başladı, incelemeler başladı. 5 Nisan günü bloke konulana kadar hiçbir şeyden haberdar edilmedik. Bir bağlantısı var mı, evet kesin vardır diyemem ama bu kadarı tesadüf.”

“2020 yılından itibaren 1,5 yıl kadar süre bu arkadaşlar orada yaşadı. Kuran okuyorlar, ibadet ediyorlar, hiçbir sorun yoktu. Ta ki bir gün gecenin 11’inde hoparlörle, ses sistemiyle bir ibadet yapıyorlardı. Küçücük bir arazi orası, evin içinde ses sistemiyle yapıyorlardı. Bizimkiler de arıyor ‘çocuklar uyuyor, çalışanlar var’ diyor. O güne kadar kim olduklarını da bilmiyorduk. Ben aradım, ‘Yarın öbür gün seslerimizi duyacaksınız ama yüksek sesle bunu yapmaları doğru değil’ dediler. Biz de konuyu kapattık. Akabinde çevreden düşmanlaştıran söylemler duymaya başladık. Esnafa gidip ‘Biz Nesin Vakfı’na karşı orada duruyoruz, onlara karşı savaşıyoruz, mücadele ediyoruz’ gibi şeyler söylemişler. Bu bizi tedirgin etti çünkü çocuklar var. Birisi taşkınlık yapacak, taş atacak, bağıracak bir şey olacak diye konuyla ilgili girişimlerde bulunduk. Belediyeye, kaymakamlığa bildirimde bulunduk. Yarın öbür gün tatsız bir şey yaşanmasın diye. Fakat hiçbir cevap alamadık.”

“Bir de bu bölgede kaçak inşaat yapmaya başladılar, şikayetler oldu. O bölge tamamen tarım arazisidir, imar izni yoktu. İnsanlar bunu da şikayet ettiler. Biz bir toprak döktüğümüzde zabıta geliyor ama koca bir inşaat yapılıyordu. Daha sonra basına da yansıdı. Bir gazeteciye ‘Nesin Vakfı’nda kızlı erkekli kalınıyor, bizde fotoğrafları da var, yüksek yerlerde tanıdıklarımız var’ gibi tehdit içerikli şeyler söylemişler. Fotoğraflarını çekiyoruz, görüntüleri var ne demek. Kaçak inşaatın çocuklarla, Nesin Vakfı ile ne alakası var. Bununla ilgili hiçbir şikayetimize de yanıt verilmedi. Bir kişiyi de fotoğraflarımızı çekerken yakaladık. Jandarma geldi ve jandarma o sırada işlem yaparken, onların gözü önünde Rabıta Vakfı’ndan birileri bize saldırdı. Sonrasında da tak diye müfettişler gelmeye başladı.”

Vakıf, hesaplara bloke konmasıyla ilgili itiraz davası açtı. Cihangiroğlu, bu davanın sonucunu beklediklerini söylerken “Herkese, Türkiye’nin vicdanına çağrıda bulunuyoruz. Müslümanların da vicdanına, inanan inanmayan, sağcısı solcusuna çağrıda bulunuyoruz. Nesin Vakfı bir halk kurumudur. Aziz Nesin bir halk adamıdır. Nesin Vakfı aldığı her kuruşu halka vermekle mükellef. Bugüne kadar yaptıklarımız da bunun teminatı” dedi.

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