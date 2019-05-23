Ali Sunal bebeğenin adını söyledi!

Başrollerini Ali Sunal ve Onur Atilla'nın paylaştığı ve yeni sinema sezonun açılış filmi olan Hareket Sekiz muhteşem oyuncu kadrosuyla ilk okuma provasını önceki gün İstanbul Boğazı'nda bir teknede gerçekleştirdi.

Okuma provasının ardından oyuncular gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bünyamin karakterine can verecek olan Ali Sunal film hakkındaki görüşlerini şu sözlerle dile getirdi: “Güzel kahkahalar eşliğinde aksiyon filmi bekliyor olacak bizi, filmin 3 haftası burada bir haftası Bakü'de çekilecek o konuda da çok heyecanlıyız çok sevdiğim merak ettiğim bir şehir. Sevenlerimizle de kavuşmaya gidiyoruz bir yandan da. Bünyamin karakterini canlandırıyorum işinde de evliliğinde de başarısız bir arkadaş benim rolüm böyle, bir grup değişik çok da becerikli olmayan polisin dünyayı kurtarma çabalarını izleyeceğiz” dedi.

ALİ SUNAL BEBEĞİNİN İSMİNİ SÖYLEDİ!

Yaklaşık 3 ay sonra bebeğini kucağına almayı bekleyen Ali Sunal bu konu hakkındaki duygularını anlattı Sunal, “Her şey yolunda inşallah sağ salim kucağımıza almayı nasip eder Allah, sağlıklı olması için dua ediyorum sürekli, doğumda yer alacağım tabi ki, inşallah büyüyünce bizleri izleyip keyif alacağı bir film olur “hareket sekiz” çünkü neredeyse beraber doğacaklar. İnşallah birbirlerine şans getirirler” dedi. Bebeğinin ismi için esprili bir dille “ismini hareket sekiz koymayı düşünüyoruz” dedi.

Onur Atilla; “Çok güzel bir oyuncu kadrosu kuruldu. Çok güzel bir komedi filmi olacak. Ali abiyle 7 senedir beraber çalışıyoruz ama ilk kez bir filmde karşılıklı oynayacağız benim için çok kıymetli bir durum” dedi.

FİLMİN KONUSU

Kahramanlarımız Bünyamin, Reşat ve Kazım, Türkiye’de tesadüfi başarılar elde etmiş üç polis memurudur… Rus mafya lideri Zolka yıllardır adını sürekli duyduğumuz bor madenini özel bir silahta kullanmak üzere Türkiye’den yurt dışına kaçırmak istemektedir. Hedefteki ülke ise Liechtenstein… Ve büyük macera başlıyor! Çok özel görevde bu üç polis başarılı olabilecek mi? Başlarına geleceklerden habersiz aksiyonun tam ortasına düşen Bünyamin, Reşat ve Kazım; Rus mafyasını alt edebilecek mi?

HAREKET SEKİZ 12 ÜLKEDE AYNI ANDA 4 EKİM’DE SİNEMALARDA!

Filmi DADA Vision beyaz perdeye taşırken, yönetmenliğini Ali Yorgancıoğlu üstleniyor. Yapımcılığını Levent Cengizhan'ın üstlendiği filmin senaryosu ise Ayberk Çınar'a ait. Yeni sinema sezonun açılış filmi olan Hareket Sekiz 12 ülkede aynı anda 4 Ekim’de sinemalarda olacak.