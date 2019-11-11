Ali Sunal: Hayatta olsa 75. yaşını kutlayacaktı

Ekranlarda her belirdiğinde büyük küçük herkesin yüzünde bir tebessüm beliriyor. Kemal Sunal, tam 19 yıl önce aramızda ayrıldı. 10 Kasım doğumlu olan ancak "Atam'ın vefat ettiği günde doğum günü kutlayamam, sevinemem, gülemem" diyerek doğum gününü 11 Kasım'da kutlayan Sunal yaşasaydı 75. yaşını kutlayacaktı.

Uçak fobisi olduğu bilinen ve hayatında daha önce hiç uçağa binmeyen Sunal, 3 Temmuz 2000 tarihinde Balalayka adlı filmin çekimleri için Trabzon’a gitmek üzere bindiği uçakta kalkıştan hemen önce geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. ‘Balalayka’ adlı filmin çekimine gitmek için bindiği uçakta kalp krizi geçirerek henüz 55 yaşındayken hayata veda eden Kemal Sunal, Türkiye’de komedi alanında derin bir boşluk bıraktı. “Aslında 10 Kasım doğumluyum. Ama Atam’ın vefat ettiği günde doğum günü kutlayamam, sevinemem, gülemem. 11 Kasım doğum günümdür…” diyen ve gülen yüzü ile milyonları kendine hayran bırakan usta komedyen Kemal Sunal 75. yaş gününde yine sevenleri tarafından hatırlanıyor.

ALİ SUNAL BABASINI SAHNEDEN ANDI

Güldür Güldür adlı programın 1 Kasım günü yayınlanan 213. bölümünde Ali Sunal, Özbekistan'dan, 70 yaşındaki babasına araba alabilmek adına para biriktirmeye gelmiş bir kadınla uzun bir sohbet gerçekleştirdi. Sunal, sohbetin sonunda kadının yaptığı fedakarlık üzerinden babası Kemal Sunal'ı hatırlayarak şu sözleri sarf etti:

“Keşke benimki de burada olsaydı da ben de ona araba almak için çalışsaydım, hayatta olsa 75. yaşını kutlayacaktı bu sene 11 Kasım'da… Bu alkışlar da ona gitsin. Kusura bakmayın hanımefendi öyle söyleyince duygulandım”