Ali Umut Zabun’dan Şarkılarım Hep Sen

Yaklaşık 16 yıldır müzikle haşır neşir olan Ali Umut Zabun, kendi imzasını taşıyan şarkısı Şarkılarım Hep Sen ile sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor.

Ali Umut Zabun ilk single’ı “Şarkılarım Hep Sen ” ile bu hafta tüm dijital platformlarda yerini alacak. 1997 yılında İstanbul’da doğan Zabun, 2004 yılında müzikle tanıştı ve çeşitli müzik eğitimleri aldı. 2012 yılında sosyal medya üzerinden paylaştığı mizah videoları ile gündeme gelen ve Instagram’da 600 bini aşkın takipçiye ulaşan Zabun, Hacettepe Üniversitesi mezunu bir isim… Kendi besteleri ve müzikleri ile bu piyasada kendisini göstermek isteyen Zabun’un ilk singleı şöyle:

ŞARKILARIM HEP SEN

Parçalanmış bir kalp düşün

Düşün ki bedenimde

İçinde kırılmayan bir sen

Silinmeyen tek sen

Her sabah kâhvaltım oluyor anıları-mız

Toplayamıyorum kendim gibi

Dağılan fotoğrafları

Ah bi bilsen , gidip , özletmesen

Bu şarkılarım hep sen

Ah bi bilsen , gidip , özletmesen

Bu şarkıları söyletmesen

Bir sigara dumanında

Üflemiştim adını

Solmuştu cigerlerim sana aldığım güller gibi

Ah bi bilsen , gidip , özletmesen

Bu şarkılarım hep sen

Ah bi bilsen , gidip , özletmesen

Bu şarkıları söyletmesen

Söz : Ali Umut Zabun

Müzik: Ali Umut Zabun