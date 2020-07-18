Ali Umut Zabun’dan Şarkılarım Hep Sen

Ali Umut Zabun ilk single’ı “Şarkılarım Hep Sen ” ile bu hafta tüm dijital platformlarda yerini alacak. 1997 yılında İstanbul’da doğan Zabun, 2004 yılında müzikle tanıştı ve çeşitli müzik eğitimleri aldı. 2012 yılında sosyal medya üzerinden paylaştığı mizah videoları ile gündeme gelen ve Instagram’da 600 bini aşkın takipçiye ulaşan Zabun, Hacettepe Üniversitesi mezunu bir isim… Kendi besteleri ve müzikleri ile bu piyasada kendisini göstermek isteyen Zabun’un ilk singleı şöyle:
ŞARKILARIM HEP SEN
Parçalanmış bir kalp düşün
Düşün ki bedenimde
İçinde kırılmayan bir sen
Silinmeyen tek sen
Her sabah kâhvaltım oluyor anıları-mız
Toplayamıyorum kendim gibi
Dağılan fotoğrafları
Ah bi bilsen , gidip , özletmesen
Bu şarkılarım hep sen
Ah bi bilsen , gidip , özletmesen
Bu şarkıları söyletmesen
Bir sigara dumanında
Üflemiştim adını
Solmuştu cigerlerim sana aldığım güller gibi
Ah bi bilsen , gidip , özletmesen
Bu şarkılarım hep sen
Ah bi bilsen , gidip , özletmesen
Bu şarkıları söyletmesen
Söz : Ali Umut Zabun
Müzik: Ali Umut Zabun