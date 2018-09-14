Ali Vatansever’in filmi Saf, prömiyerini Toronto’da yaptı

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İlk filmi “El Yazısı” ile tanınan Ali Vatansever'in ikinci sinema filmi “SAF”ın dünya prömiyeri Toronto Film Festivali'nin “Discovery” bölümünde yapıldı. 11 Eylül Salı akşamı gerçekleştirilen prömiyere yönetmen Ali Vatansever ile beraber filmin başrol oyuncuları Saadet Işıl Aksoy ve Erol Afşin de katıldı. Gala gösterimi sonrasında ekiple yapılan söyleşiye de sinemaseverlerin yoğun ilgisi oldu. Ali Vatansever gösterim sonrası görüşlerini şu şekilde dile getirdi: “Toronto gibi bir festivalde, salonu ilgiyle dolduran sinemaseverlerle beraber filmimizin prömiyerini yapmak bizim için çok anlamlıydı. Dünyanın muhtelif yerlerinde filmde yaşanan sorunların aynılarının olduğunu izleyicilerden dinledik. Hatta Hindistan'dan bir izleyici önümüze atlayıp SAF'ı Hindistan'da da gösterime sokmamızı ve aynı sorunlarla orda mücadele ettiklerini söyledi. Fikirtepe gibi hem mülteci, hem de kentsel dönüşüm sorununun birleştiği özel bir coğrafyadan anlattığımız hikayenin dünyanın çok farklı yerlerinde yaşayanlar tarafından aynı şekilde algılandığını görmek benim için heyecan vericiydi.”

GENÇ BİR ÇİFTİN DÖNÜŞÜM HİKAYESİ

Ali Vatansever'in kaleminden çıkan SAF'ta Fikirtepe'de bir gecekonduda yaşayan genç evli bir çiftin kentsel dönüşüm söylentilerinin mahalleye düşmesiyle beraber dönüşen hayatları anlatılıyor. Başrollerini genç ve başarılı oyuncular Saadet Işıl Aksoy ve Erol Afşin'in paylaştığı filmde onlara Onur Buldu, Ümmü Putgül ve Kida Ramadan eşlik ediyor.

Yapımcılığını Terminal Film, 2Pilots Film ve 4 Proof Film'in üstlendiği filmin çekimleri geçtiğimiz sonbaharda İstanbul'da tamamlandı. Türkiye-Almanya-Romanya ortak yapımı olan SAF T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Film und Medienstiftung NRW ve Eurimages destekleriyle gerçekleştirildi.